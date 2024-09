Festival Zo srdca priblíži talent ľudí so zdravotným znevýhodnením

Bratislava 7. septembra (TASR) - V sobotu sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí koná tretí ročník inkluzívneho multižánrového festivalu Zo srdca. TASR o tom informovala Martina Karmanová z oddelenia komunikácie miestneho úradu bratislavského Starého Mesta.



"Aj prostredníctvom tohto jedinečného podujatia chceme priblížiť talent, zručnosti a schopnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením, pozitívne ovplyvniť vnímanie inakosti a dať príležitosť umelcom so zdravotným znevýhodnením s cieľom podporiť ich integráciu," priblížila Karmanová.



Podujatie má spájať umelcov so zdravotným znevýhodneným s umelcami bez zdravotného znevýhodnenia. Na programe sú divadelné, spevácke aj tanečné vystúpenia. Večer čaká návštevníkov koncert kapely Medial Banana. Počas festivalu sú pripravené aj predajno-výstavné trhy chránených dielní a neziskových organizácií.