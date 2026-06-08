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Festivalom J. Uličianskeho chcú podporiť prezentáciu detskej tvorby

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Daniel Hevier, foto z archívu. Foto: TASR - Dano Veselský

Špeciálnym hosťom tohto ročníka bude podľa jeho slov Daniel Hevier, ktorý sa v piatok (12. 6.) dopoludnia predstaví so svojím programom pre žiakov štiavnických škôl.

Autor TASR
Banská Štiavnica 8. júna (TASR) - Na mape kultúrnych podujatí Banskej Štiavnice je aj tento rok podujatie Líza - Festival Jána Uličianskeho. Druhý ročník festivalu, ktorý potrvá od 11. do 13. júna, má podporiť nielen šírenie tvorby a odkazu Jána Uličianskeho, ale aj prezentáciu tvorby pre deti a mládež. TASR o tom informoval za organizátorov Rastislav Marko.

„Ján Uličiansky spojil časť svojho života s Banskou Štiavnicou, kde si vo svojej chalupe vytvoril oázu pokoja a inšpiratívne tvorivé prostredie. Teší nás, že sa nám minulý rok podarilo vytvoriť partnerstvo, ktoré dáva predpoklad, aby sa festival Líza stal pevnou súčasťou kultúrneho života v meste,“ skonštatoval Marko.

Špeciálnym hosťom tohto ročníka bude podľa jeho slov Daniel Hevier, ktorý sa v piatok (12. 6.) dopoludnia predstaví so svojím programom pre žiakov štiavnických škôl. Popoludní bude jeho tvorba prezentovaná v moderovanom programe pre verejnosť v priestoroch Klubu Rubigall.

Festival sa skladá zo 14 podujatí, ktoré sa uskutočnia na viacerých miestach. Okrem kina Akademik, Mestskej knižnice - Klubu Rubigall a Záhrady Jána Uličianskeho sa program uskutoční aj v Botanickej záhrade, v Hájovni Červená studňa, v mestskej časti Štefultov, miestnej materskej škole, v Art Cafe a na detašovanom pracovisku Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity.
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