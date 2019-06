Festivalové leto sa začína už tento víkend v Prešove

Rodné mesto bratov Táslerovcov zažije jeden z mála koncertov IMT Smile na Slovensku v tomto roku a Prešov sa má na čo tešiť.

Bratislava 13. júna (TASR) – Festivalové hudobné leto sa začína už tento víkend v Prešove. Areál prírodného kúpaliska Delňa privíta festivalových fanúšikov už v piatok 14. júna. V trojdňovom programe 11. ročníka sa predstavia kapely a interpreti, do Prešova mieria Pendulum DJ-set, Ofenbach, Razorlight, Amofphis, domáci IMT Smile so svojou špeciálnou šou, Chinaski, N.O.H.A., Kali a Peter Pann, Iné Kafe, Slobodná Európa, ElevenHill, Chikiliki tu-a, Heľenine oči, Lukáš Adamec, Adam Ďurica, Karolina Czarnecka, Emma Drobná, Tomáš Buranowski, Rudda, Kandráčovci, Štefan Štec, Veronika Rabada a ďalší umelci.



IMT Smile si aj tentoraz pre Dobrý festival pripravili výnimočný program. Spoločne na jednom pódiu vystúpia s Kalim a skupinou Chinaski. Na albume Budeme to stále my hosťuje Kali v pesničke Poď so mnou, v skladbe Osud zase zaznieva známy hlas Michala Malátneho z Chinaski. Kali aj Chinaski budú mať na festivale aj svoje samostatné vystúpenia. Novinkou bude prítomnosť samostatného pódia Reggaenade Sound s hudobnou nádielkou od ska cez rocksteady, reggae, dub až po dancehall.



Organizátori odkazujú fanúšikom, ktorí prídu na Delňu, aby auto nechali doma. V spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov pripravili pre návštevníkov festivalu kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať vo všetky tri festivalové dni.



Za hudbou si to tento víkend zamieria fanúšikovia aj na letisko v Prievidzi. Legendy je názov festivalu, ktorý odštartuje piaty ročník. Počas dvoch dní 14. a 15. júna sa predstavia Daniel Landa, Slade, Desmod, Gladiator, Alkehol, Kollárovci, Heľenine oči a ďalšie kapely.



Fanúšikovia rocku a metalu na západnom Slovensku to nebudú mať ďaleko do rakúskeho Nickelsdorfu, z Bratislavy je to niečo cez 30 kilometrov. Vo štvrtok podvečer sa začína 15. ročník známeho festivalu Nova Rock. Do nedele 16. júna sa predstaví špička hardrockovej a metalovej hudby, medzi nimi kapely Slayer, Smashing Pumpkins, Cure, Anthrax, Toten Hosen, Die Ärzte, Slash, Sabaton, Pendulum DJ Set.



Husto obsadené budú aj záverečné júnové dni. Rekreačný areál Zelenej vody pri Novom Meste nad Váhom bude 28. a 29. júna miestom 16. ročníka festivalu Top Fest. Headlinerom bude určite gitarista Slash, známy z pôsobenia v skupine Guns N' Roses aj sólového účinkovania, prídu anglické kapely Apollo 440, The Great Malarkey, ruská skupina Grai, predstavia sa popredné formácie domácej scény, medzi nimi Desmod, Slobodná Európa, Horkýže Slíže, Zóna A, Smola a hrušky.



V rovnakých dňoch privíta areál Nestvill Parku v obci Hniezdne pri Starej Ľubovni ôsmy ročník Nestville Open Festu. Predstavia sa Richard Müller, Peter Cmorik, Kristína, Sima Martausová, Heľenine oči. Z Anglicka príde disko – popová hviezda druhej polovice 80. rokov Samantha Fox.



Hudbou v závere júna bude žiť aj bratislavský rekreačný areál na Zlatých pieskoch, Hip hop žije je názov trojdňového festivalu od 28. do 30. júna.



Naši južní susedia zamieria svoje cesty do Šoproňu na známy maďarský festival Volt. V trojdňovom programe od 26. júna figurujú také mená ako Slash, Black Eyed Peas, Ugly Kid Joe, Parov Stelar, Cypress Hill, LP či Martin Solveig.