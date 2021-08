Festivalu Slanický ostrov divadla bude dominovať téma muža

Námestovo 29. augusta (TASR) – Výrazné mužské osobnosti predstaví od 4. do 12. septembra druhý ročník multižánrového festivalu Slanický ostrov divadla. Pripravilo ho Občianske združenie Kult.1629 v okolí Námestova, najmä na Slanickom ostrove a v priestoroch mestského kultúrneho strediska.



Ako informoval organizátor festivalu Peter Balcerčík, dramaturgia aktuálneho ročníka festivalu sa bude niesť v duchu témy ON. ON – počiatok a hýbateľ, ON – (spolu)tvorca života, ON – vodca, ON – pevná ruka, ON – slaboch, ON – zraniteľný. Mužský princíp, ktorý dominuje v ľudskej spoločnosti od nepamäti. Je prítomný v rôznych podobách a neustále sa mení. Tento živý fenomén púta pozornosť aj v súčasnosti.



"Festival predstaví výrazné mužské osobnosti – životný príbeh a dielo Ľubomíra Feldeka, Martina Šulíka a jeho filmovú tragikomédiu Muž so zajačími ušami, Jiřího Havelku a Karola Duchoňa v hudobnej biografii Zem pamätá (Slovenské komorné divadlo Martin), Umberta Eca a Petra Brajerčíka v najlepšej divadelnej inscenácii za rok 2019 Moral insanity (Prešovské národné divadlo),“ uviedol Balcerčík.



Ako dodal, v programe sa predstaví aj nezávislé divadlo NUDE s autorskou hrou Ľúbim ťa a dávaj si pozor, sólisti Slovenského komorného orchestra, či šesť inšpiratívnych žien v diskusii ON a ženy. Súčasťou festivalu budú aj filmové produkcie, ktoré prinesú spomienku na jedinečného Milana Lasicu a 10. výročie tragédie v nórskej Utoyi, ale taktiež prezentácia tvorby dvojice mladých experimentálnych umelcov z Oravy Kristíny Kolejákovej a Richarda Burgana, ktorí spracovali tohtoročnú tému festivalu v rôznych umeleckých podobách.



Prioritou organizátorov je vytvoriť z festivalu bezpečný priestor pre všetkých - divákov, účinkujúcich i ľudí za oponou. Festival teda bude realizovaný v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.



Prvý ročník festivalu, ktorý sa konal v roku 2020, bol venovaný téme holokaustu. Okrem divadelného programu môžu účastníci festivalu absolvovať tematické výstavy, prednášky, diskusie, workshopy.