Fiabáne: Bola by škoda, keby bol KS v Žiline len vysunutým pracoviskom

Žilina 25. marca (TASR) – Žilinský primátor Peter Fiabáne preferuje zachovanie Krajského súdu (KS) v Žiline. Zdôraznil, že by bolo veľkou škodou, keby sa jeho fungovanie do budúcna zúžilo len na vysunuté pracovisko KS v Banskej Bystrici. Reagoval tak na pozmeňujúci návrh k reforme súdnej mapy, podľa ktorého by na Slovensku mali ostať zachované len tri krajské súdy - v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.



"Pre chýbajúcu infraštruktúru môže byť Krajský súd v Banskej Bystrici podľa môjho názoru menej dostupný pre účastníkov súdnych konaní, sudcov a justičných zamestnancov nášho kraja, regiónov Oravy, Liptova, Turca, Kysúc či Považia," skonštatoval primátor. Žilina je podľa jeho slov prirodzeným dopravným uzlom, geografickým centrom severozápadného Slovenska a zároveň spádovým centrom regiónu.



Fiabáne ubezpečil, že k tejto téme komunikuje s primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom. Ten preferuje myšlienku zachovania KS v Žiline, do ktorého územného obvodu by mohol patriť Trenčín. "Rozumiem snahám ministerstva spravodlivosti, ktoré chce rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia pre ľudí a zároveň lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie pre sudcov. Verím však, že diskusie o ďalšom smerovaní súdov a ich reorganizácii budú reflektovať aj pohľad samosprávy a potreby občanov," uviedol.



Trenčiansky primátor v utorok (22. 3.) povedal, že pozmeňujúci návrh, o ktorom majú hlasovať poslanci Národnej rady (NR) SR, počíta so zachovaním troch z ôsmich krajských súdov. Z reformného balíka ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej prešiel do druhého čítania len návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Koalícia má ďalej rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.