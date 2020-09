Fiabáne: Nedokončené diaľničné projekty vygenerovali ďalšie problémy

Žilina 23. septembra (TASR) – Meškanie dostavby tunela Višňové na diaľnici D1 a rozostavanosť diaľnice D3 sú dva základné problémy, ktoré v Žiline vygenerovali množstvo ďalších dopravných problémov. Po rokovaní so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslavom Kmeťom to v stredu povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Doplnil, že na pôde žilinskej radnice rokovali o spustení diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, pripravovanej investícii do železničného uzla Žilina a ďalšej investícii do dopravnej infraštruktúry v regióne. "Predovšetkým o štvrtom mestskom okruhu a prepojení cesty od automobilky Kia na cestu I/18 do Martina. Poslednou témou bolo majetkovo-právne vysporiadanie niektorých dopravných stavieb v Žiline," dodal Fiabáne.



"Najväčším problémom je diaľničný tunel Višňové. Robíme všetko pre to, aby sme jeho staviteľa dosúťažili do konca roka, aby sme využili prostriedky Európskej komisie a odovzdali tunel do prevádzky koncom roka 2023. Pri železničnom uzle Žilina sme pred podpisom zmluvy so Železnicami SR. Chceme stavbu začať čo najrýchlejšie, hovorme v týždňoch. Verejné obstarávanie je na poslednej kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) a nepredpokladáme väčšie problémy," uviedol štátny tajomník MDV.



Žilinský primátor považuje za kľúčové ukončenie najdôležitejších stavieb v regióne. "Apelujeme na seba navzájom, čo sa týka spolupráce, dokončime Višňové v termíne. Vyriešme lokálne problémy, ktoré vieme presne pomenovať. Na druhej strane sa musíme pripraviť na to, že s rekonštrukciou železničného uzla a spustením diaľničného privádzača pred dokončením tunela Višňové budú v Žiline problémy pokračovať. Musíme sa s tým pokúsiť vysporiadať. Ale vidím v dosahu troch – štyroch rokov, že situácia v Žiline sa po dokončení týchto stavieb výrazne zmení," podotkol Fiabáne.