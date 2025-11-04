< sekcia Regióny
FiF UK si pripomenie 20. výročie smrti študenta Daniela Tupého
Rektor UK Marek Števček pripomenul, že na toto smutné výročie nesmieme zabúdať.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Po dvoch desaťročiach od tragickej vraždy Daniela Tupého si Filozofická fakulta (FiF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pripomenie jeho pamiatku udalosťou Ticho po Danielovi. Uskutoční sa v utorok o 18.00 h v Moyzesovej sieni a ponúkne predstavenie umeleckého diela, diskusiu o bezpečnosti vo verejnom priestore a koncert. TASR o tom informovali z fakulty.
„Danielov príbeh je dodnes veľmi významný nielen pre našu fakultu a univerzitu, ale aj pre celé Slovensko. Je to príbeh násilia prameniaceho z nenávisti a extrémizmu, a zároveň príbeh o tom, aké ťažké môže byť domôcť sa spravodlivosti. Oba tieto problémy sú, žiaľ, aj dnes vysoko aktuálne,“ uviedol dekan FiF UK Marián Zouhar.
Ako priblížili z fakulty, na podujatí bude predstavené umelecké dielo dizajnéra a výtvarníka Milana Stanca, vytvorené ako dočasný pamätník Tupého. Následne sa uskutoční diskusia pod názvom Nie je tu bezpečne (?), ktorou bude sprevádzať Viktor Križo. Zameria sa podľa nich na otázky bezpečnosti vo verejnom priestore Bratislavy a skúsenosti s prejavmi nenávisti. Doplnili, že po diskusii bude nasledovať koncert hudobného projektu Viktora Oriho. Spolu s ním vystúpia hostia - skupiny Blue Velvet a Adam The World a klaviristka Kristína Smetanová.
Rektor UK Marek Števček pripomenul, že na toto smutné výročie nesmieme zabúdať. „Dvadsať rokov po vražde Daniela Tupého si uvedomujeme, že ticho spomienky má aj hlas zodpovednosti. Každá generácia musí znovu potvrdiť, že nenávisť a násilie nemá miesto - ani na univerzite, ani v spoločnosti. Pamiatka na nášho študenta Daniela nás k tomu zaväzuje,“ dodal.
