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FIIT STU vyvíja digitálnu poistku pre kariéru kyberexpertov
FIIT pre pripravovaný systém digitálnych licencií navrhuje, ako má technicky prebehnúť odobratie licencie odborníkovi v kybernetickej bezpečnosti.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyvíja pilot systému kontroly digitálnych licencií kybernetických expertov. Má ísť o digitálnu poistku pre kariéru kyberexpertov. Technológia má skontrolovať, či zmenu potvrdil potrebný počet oprávnených ľudí, zaznamenať jednotlivé hlasy a až následne označiť doklad za neplatný. TASR o tom informovali z STU.
„Informatika na FIIT nekončí pri monitore. V našich výskumných tímoch vznikajú riešenia, ktoré majú fungovať vo firme, nemocnici aj v štátnej správe. Pri digitálnej licencii nejde iba o doklad v mobile. Jej platnosť môže ovplyvniť, či odborník môže ďalej pracovať vo svojej profesii. Preto musí byť systém nielen rýchly, ale aj férový a kontrolovateľný,“ skonštatoval dekan fakulty Ivan Kotuliak.
FIIT pre pripravovaný systém digitálnych licencií navrhuje, ako má technicky prebehnúť odobratie licencie odborníkovi v kybernetickej bezpečnosti. Keď orgán zodpovedný za licenciu dostane podnet na jej odobratie, poverený pracovník založí v systéme návrh na zmenu platnosti konkrétneho dokladu. Členovia určenej komisie potom hlasujú samostatne a svoju totožnosť potvrdia overiteľnou digitálnou identitou. Systém zaznamená každý hlas a čas jeho odovzdania. Inteligentná zmluva označí licenciu za odobratú až vtedy, keď zmenu schváli počet členov komisie, ktorý vopred určí orgán zodpovedný za licenciu. Overovacia služba potom zamestnávateľovi alebo úradu oznámi, že oprávnenie už neplatí. Bez potrebného počtu hlasov sa stav licencie nezmení.
FIIT prepája vzdelávanie s výskumom vo všetkých stupňoch štúdia. Pri tímových projektoch, akým je aj systém na správu a digitálne overovanie diplomov či licencií odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, študenti dva semestre riešia konkrétny problém z praxe. Na projekte digitálneho overovania licencií v Európe pracujú v tíme s ostatnými vývojármi aj dvaja študenti inžinierskeho štúdia a študent PhD.
FIIT vyvíja systém zatiaľ ako pilot pre budúce nasadenie v európskej blockchainovej infraštruktúre EBSI. Držiteľ licencie má dostať digitálny doklad do elektronickej peňaženky. Keď ho predloží zamestnávateľovi alebo úradu, overovacia služba skontroluje, či ho vydal oprávnený orgán a či licencia stále platí. Ak bola licencia odobratá, overovacia služba oznámi, že oprávnenie už neplatí. Produkčné nasadenie sa môže začať až po spustení produkčnej verzie EBSI.
„Informatika na FIIT nekončí pri monitore. V našich výskumných tímoch vznikajú riešenia, ktoré majú fungovať vo firme, nemocnici aj v štátnej správe. Pri digitálnej licencii nejde iba o doklad v mobile. Jej platnosť môže ovplyvniť, či odborník môže ďalej pracovať vo svojej profesii. Preto musí byť systém nielen rýchly, ale aj férový a kontrolovateľný,“ skonštatoval dekan fakulty Ivan Kotuliak.
FIIT pre pripravovaný systém digitálnych licencií navrhuje, ako má technicky prebehnúť odobratie licencie odborníkovi v kybernetickej bezpečnosti. Keď orgán zodpovedný za licenciu dostane podnet na jej odobratie, poverený pracovník založí v systéme návrh na zmenu platnosti konkrétneho dokladu. Členovia určenej komisie potom hlasujú samostatne a svoju totožnosť potvrdia overiteľnou digitálnou identitou. Systém zaznamená každý hlas a čas jeho odovzdania. Inteligentná zmluva označí licenciu za odobratú až vtedy, keď zmenu schváli počet členov komisie, ktorý vopred určí orgán zodpovedný za licenciu. Overovacia služba potom zamestnávateľovi alebo úradu oznámi, že oprávnenie už neplatí. Bez potrebného počtu hlasov sa stav licencie nezmení.
FIIT prepája vzdelávanie s výskumom vo všetkých stupňoch štúdia. Pri tímových projektoch, akým je aj systém na správu a digitálne overovanie diplomov či licencií odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, študenti dva semestre riešia konkrétny problém z praxe. Na projekte digitálneho overovania licencií v Európe pracujú v tíme s ostatnými vývojármi aj dvaja študenti inžinierskeho štúdia a študent PhD.
FIIT vyvíja systém zatiaľ ako pilot pre budúce nasadenie v európskej blockchainovej infraštruktúre EBSI. Držiteľ licencie má dostať digitálny doklad do elektronickej peňaženky. Keď ho predloží zamestnávateľovi alebo úradu, overovacia služba skontroluje, či ho vydal oprávnený orgán a či licencia stále platí. Ak bola licencia odobratá, overovacia služba oznámi, že oprávnenie už neplatí. Produkčné nasadenie sa môže začať až po spustení produkčnej verzie EBSI.