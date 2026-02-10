< sekcia Regióny
FIIT STU: Zavedenie prijímacieho konania pre tretiakov je správny krok
FIIT STU ako prvá fakulta na Slovensku spustila prijímacie skúšky pre tretiakov SŠ. Úspešným uchádzačom garantuje prijatie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2027/2028.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave hodnotí zavedenie prijímacieho konania pre tretiakov stredných škôl (SŠ) ako správny krok. Potvrdilo to prvé kolo prijímacieho konania. TASR o tom informoval prodekan FIIT STU pre vzťahy s verejnosťou a propagáciu fakulty Marek Galinski.
„Na prijímačkách sa zúčastnili tretiaci aj štvrtáci SŠ, pričom tretiakov bolo o niečo viac - išlo totiž o jediný termín, na ktorom sa tento rok mohli na FIIT STU zúčastniť. Štvrtákov ešte čaká druhé kolo prijímacieho konania v apríli,“ priblížil Galinski. Výsledky prijímacieho konania boli podľa neho uchádzačom oznámené v piatok (6. 2.) online.
Ako podotkol, výsledky potvrdili očakávania fakulty, že šikovní a motivovaní tretiaci sa hlásia na FIIT STU a dokážu konkurovať aj starším uchádzačom. Doplnil, že približne 35 percent tretiakov bolo na prijímacích skúškach úspešných a väčšinu popredných priečok obsadili práve tretiaci.
„Výsledky prvého kola prijímacieho konania nás utvrdili v tom, že otvoriť prijímačky aj pre tretiakov bol správny krok. Vidíme, že talentovaní študenti sa dokážu rozhodovať skôr a majú záujem študovať kvalitnú informatiku doma,“ uviedol dekan fakulty Ivan Kotuliak. Skonštatoval, že práve takéto opatrenia môžu dlhodobo pomôcť udržať šikovných mladých ľudí na Slovensku a obmedziť odlev mozgov.
