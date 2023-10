FIIT STU získala grant na výskum AI v diagnostike mozgu a očí

Bratislava 6. októbra (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) nadviazala spoluprácu s Massachusettským technologickým inštitútom (MIT) v Spojených štátoch. Spoločný projekt zameraný na výskum umelej inteligencie v diagnostike mozgu a očí získal grant vo výške 30.000 dolárov od MIT a MISTI (MIS Training Institute). TASR o tom informovala Michaela Sabolová z FIIT STU.



"Výskum sa začal v júli 2023 a bude prebiehať až do januára 2025, pričom zahŕňa viacero zaujímavých aktivít, plánovaná je napríklad spoločná vedecká publikácia, platforma pre mladých vedcov a verejnosť či spolupráca a výmena tímov," načrtla univerzita.



Projekt "Uncertainty-Aware Artificial Intelligence for Detection of Brain and Eye Diseases" vedie vedkyňa Gabriela Czanner spolu so Silvestrom Czannerom. Ako skonštatovala FIIT STU, spolupráca predstavuje dôležitý krok v rozvoji umelej inteligencie a zdravotnej diagnostiky.