Fiľakovo a BBSK chcú, aby rýchliky opäť zastavovali na hlavnej stanici

Fiľakovo 7. februára (TASR) – Mesto Fiľakovo i Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) žiadajú, aby expresné vlaky opäť zastavovali na hlavnej stanici vo Fiľakove. Po zavedení nového grafikonu totiž rýchliky stoja len na stanici Fiľakovo zastávka, ktorá je podľa mesta horšie dostupná a nevybavená. Miestna a regionálna samospráva preto adresovali dočasne poverenému ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (Sme rodina) otvorený list.



V otvorenom liste samosprávy žiadajú, aby rezort dopravy prehodnotil rozhodnutie o vylúčení rýchlikovej dopravy z hlavnej stanice vo Fiľakove. Na malej stanici, na ktorej rýchliky zastavujú dnes, chýbajú podľa mesta parkovacie miesta či informačný systém pre cestujúcich. Jej priestory sú navyše aktuálne zatvorené pre rekonštrukčné práce.



"S obnovou začali v podstate až po tom, ako začal platiť nový grafikon. Ľudia sú teraz bez prístrešku, v daždi, v snehu, bez toaliet, bez informačného systému," uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.



Vylúčenie rýchlikovej dopravy z fiľakovskej hlavnej stanice Ministerstvo dopravy (MD) SR pri zmene grafikonu odôvodnilo cieľom ušetriť na trati Zvolen – Košice tri minúty jazdného času. Mesto argumentuje, že sľubovaná rekonštrukcia trate medzi Holišou a Fiľakovom by zabezpečila úsporu siedmich minút, rezort dopravy však na obnovu úseku v tomto roku financie nevyčlenil.



"Očakávame, že ministerstvo zmení prístup a najneskôr v roku 2024 zaradí tento úsek do svojho investičného plánu, aby ľudia netrpeli a aby mali také služby, na aké boli zvyknutí," dodal primátor. Pripomenul, že proti zmenám v železničnej doprave vo Fiľakove spísali aj petíciu, ktorú podpísalo viac ako 4000 ľudí.



Za opätovné zastavovanie rýchlikov na hlavnej stanici vo Fiľakove a urýchlenie rekonštrukcie úseku trate medzi obcou Holiša a Fiľakovom sa postavil aj predseda BBSK Ondrej Lunter. "Napriek tomu, že v našom kraji je takmer 20 percent všetkej železničnej infraštruktúry Slovenska, z prostriedkov vlády ide do opráv a údržby iba jedno percento investícií," uviedol Lunter s tým, že takýto stav považuje za neprijateľný.