Fiľakovo a okolité obce chcú spolupracovať v starostlivosti o seniorov

Fiľakovo 28. marca (TASR) - Mesto Fiľakovo a okolité obce zakladajú Mikroregión Fiľakovsko, spoločne chcú spolupracovať v starostlivosti o odkázaných seniorov. V spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) plánujú v regióne zriadiť Centrum integrovanej starostlivosti, ktoré bude osamelým seniorom pomáhať. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Fiľakovo a okolité samosprávy sa chcú spoločne zapojiť do projektu BBSK, ktorým sa kraj snaží zriaďovaním špecializovaných centier riešiť problematiku dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov. "Celý región starne, mladí odchádzajú za prácou a vzdelaním. Demografická krivka nám prudko klesá a odkázaní ľudia ostávajú často sami," skonštatoval primátor Fiľakova Attila Agócs.



Novozaložený Mikroregión Fiľakovsko združuje mesto Fiľakovo a Belina, Biskupice, Buzitka, Fiľakovské Kováče, Prša, Radzovce, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šurice a Veľké Dravce. Ich spoločným cieľom je na území mikroregiónu zriadiť Centrum integrovanej starostlivosti s koordinátormi a terénnymi pracovníkmi. Seniorom by poskytovali sociálne poradenstvo, požičiavali zdravotnícke pomôcky, sprevádzali by ich k lekárom či na úrady.



Centrum by seniorom poskytlo aj monitorovacie náramky, určené predovšetkým pre odkázané osoby, ktoré žijú v domácnosti osamote. Náramky monitorujú životné funkcie a v prípade potreby vyšlú signál kompetentným, ktorí kontaktujú seniora alebo k nemu vyšlú sanitku. Služby centra budú okrem odkázaných seniorov dostupné aj pre ostatných ľudí so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným zdravotným stavom.



"Zároveň sa desať uvedených obcí bude spoločne uchádzať v paralelnom projekte aj o terénnu opatrovateľskú službu," dodal Agócs s tým, že Fiľakovo sa už o túto službu uchádza mimo projektu. Podľa neho si menšie obce tieto služby často nedokážu zabezpečiť samy. "Je výhodnejšie mať zamestnaných opatrovateľov pre viaceré obce, medzi ktorými vedia pendlovať. Stávalo sa, že menšie obce si aj dokázali opatrovateľky vybaviť, no klienti počas projektu umreli a obce ho mali problém dokončiť. Takto budú mať väčšiu istotu, že si opatrovatelia nájdu uplatnenie v niektorej z obcí združenia," skonštatoval primátor Fiľakova.