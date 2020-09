Fiľakovo a Tomášovce chcú pomôcť ostatným obciam okresu Lučenec

Fiľakovo 10. septembra (TASR) – Posilniť kapacity jednotlivých úradov v Lučeneckom okrese, odbremeniť ich a tým celkovo zefektívniť fungovanie miestnej verejnej správy je cieľom projektu, ktorý chcú spustiť samosprávy Fiľakova a Tomášoviec. Informovala o ňom prednostka Mestského úradu Fiľakovo Andrea Mágyelová.



Hlavným prvkom projektu bude podľa jej slov vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, akejsi spoločnej kancelárie. „Pôjde o tím odborníkov, ktorých náplňou práce bude aktívne vyhľadávanie možností na získanie dotácií pre obce v okrese a následne im pomôcť s ich implementáciou,“ vysvetlila prednostka.



Obecné úrady nemajú podľa prednostky dostatočné kapacity na to, aby sa vedeli viac venovať projektom. „Za získavaním dotácií je množstvo mravčej práce. Obce preto nevedia efektívne využívať eurofondy. Práve s touto agendou by novovzniknutý tím ľudí pomáhal, vďaka čomu by do okresu pritieklo oveľa viac peňazí,“ doplnila.



Ako ďalej pokračovala, v rámci projektu plánujú tiež vypracovať štyri príručky, ktoré sa budú venovať oblastiam stavebného konania, ochrany životného prostredia s dôrazom na nakladanie s odpadom, sociálnych služieb a oblasti cestovného ruchu, ako aj možnostiam jeho využitia na rozvoj nášho regiónu.



„Informácie v príručkách sprehľadnia zložitý byrokratický systém v týchto oblastiach a uľahčia tak úradom prácu,“ konštatovala Mágyelová s tým, že na celý projekt žiadajú z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sumu viac ako 474 000 eur.