< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj podporuje Fiľakovo v prípade Patak Motors
Spoločnosť mestu Fiľakovo na nájomnom aktuálne dlhuje približne 70.000 eur.
Autor TASR
Fiľakovo 15. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporuje rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Fiľakove ukončiť od septembra nájomnú zmluvy so spoločnosťou Patak Motors Production. Firma chce v novovybudovanej priemyselnej hale vyrábať malé mestské autá s retro dizajnom, výrobu však pre finančné problémy zatiaľ nespustila.
Novú priemyselnú halu vo Fiľakove vybudovala miestna samospráva z európskych zdrojov. Projekt v čase výstavby pre rast cien stavebných materiálov sumou 400.000 eur podporil aj BBSK. „Nie sme z tejto situácie šťastní, zároveň je však na trhu štandardná. Subjekt, ktorý v minulosti vyhral verejnú obchodnú súťaž, sa dnes dostal do situácie, keď neplatí svoje záväzky,“ skonštatoval pre TASR predseda BBSK Ondrej Lunter.
BBSK akceptuje a podporuje rozhodnutie fiľakovských mestských poslancov, ktorí rozhodli o ukončení nájomnej zmluvy s Patak Motors, proces sa má spustiť v septembri. Firma od MsZ koncom júla požadovala posledný mesiac, v priemyselnej hale má už nasťahované technológie a podľa konateľa jej chýba len posledná finančná injekcia na spustenie sériovej výroby. Aktívne preto hľadá investora alebo pomoc štátu.
Spoločnosť mestu Fiľakovo na nájomnom aktuálne dlhuje približne 70.000 eur. V prípade ukončenia zmluvy bude miestna samospráva hľadať nového nájomcu prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. „To, čo je naším cieľom a čo je dôležité aj pre Fiľakovo, je, aby sme našli nájomníka, ktorý bude zamestnávať ľudí v regióne,“ dodal predseda BBSK.
Novú priemyselnú halu vo Fiľakove vybudovala miestna samospráva z európskych zdrojov. Projekt v čase výstavby pre rast cien stavebných materiálov sumou 400.000 eur podporil aj BBSK. „Nie sme z tejto situácie šťastní, zároveň je však na trhu štandardná. Subjekt, ktorý v minulosti vyhral verejnú obchodnú súťaž, sa dnes dostal do situácie, keď neplatí svoje záväzky,“ skonštatoval pre TASR predseda BBSK Ondrej Lunter.
BBSK akceptuje a podporuje rozhodnutie fiľakovských mestských poslancov, ktorí rozhodli o ukončení nájomnej zmluvy s Patak Motors, proces sa má spustiť v septembri. Firma od MsZ koncom júla požadovala posledný mesiac, v priemyselnej hale má už nasťahované technológie a podľa konateľa jej chýba len posledná finančná injekcia na spustenie sériovej výroby. Aktívne preto hľadá investora alebo pomoc štátu.
Spoločnosť mestu Fiľakovo na nájomnom aktuálne dlhuje približne 70.000 eur. V prípade ukončenia zmluvy bude miestna samospráva hľadať nového nájomcu prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. „To, čo je naším cieľom a čo je dôležité aj pre Fiľakovo, je, aby sme našli nájomníka, ktorý bude zamestnávať ľudí v regióne,“ dodal predseda BBSK.