Fiľakovo bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, zvýšilo i dane

Fiľakovo 18. decembra (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 13,2 milióna eur. Pre komplikovanú ekonomickú situáciu musela samospráva pristúpiť aj k viacerým úsporným opatreniam, zvyšovaniu poplatkov za odpad či dane z nehnuteľností. Pre TASR to uviedol primátor mesta Attila Agócs.



Návrh rozpočtu na rok 2024 schválili mestskí poslanci na štvrtkovom (14. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva. Budúcoročný rozpočet Fiľakova vo výške vyše 13,2 milióna eur je o približne päť miliónov eur nižší ako vlani, dôvodom je najmä tohtoročná štvormiliónová investícia do výstavby novej priemyselnej haly. Tvorba rozpočtu na rok 2024 bola podľa primátora mesta náročná a samospráva musela prijať viacero úsporných opatrení.



"Približne dva mesiace dozadu nám chýbalo skoro pol milióna eur z bežného rozpočtu na fungovanie mesta," uviedol Agócs. Ako dodal, mesto ušetrilo napríklad personálnou racionalizáciou, keď na miesto odchádzajúcich učiteliek v materských školách neprijme nových zamestnancov. Konať sa v budúcom roku nebude mestský ples a skromnejšie budú aj oslavy dní mesta.



Samospráva pre výrazný pokles príjmov a infláciu musela pristúpiť aj k zvyšovaniu poplatkov či daní z nehnuteľností. Tvorbu rozpočtu ovplyvnil aj fakt, že počet obyvateľov Fiľakova klesol pod hranicu 10.000. "Počet obyvateľov je dôležitým činiteľom vo výpočte podielových daní. Zreorganizovalo to aj výpočet základu dane z nehnuteľností. Stále sme sa snažili držať výšky, ktorá prihliadala na sociálnu situáciu a demografiu mesta, teraz sme to museli dorovnať na úrovne, aké mali okolité okresné mestá už dávnejšie," skonštatoval primátor.



Ročný poplatok za komunálny odpad vo Fiľakove teda od januára vzrastie z doterajších 39,50 eura na 46,50 eura, vyššie tiež budú poplatky za umiestnenie predajného zariadenia či poskytovania služieb. Obyvatelia mesta zaplatia viac aj za daň z nehnuteľností, v prípade poschodového domu s výmerou 120 štvorcových metrov o približne osem eur a pri trojizbovom byte o asi sedem eur ročne. Celkový predpokladaný nárast príjmu z dane z nehnuteľností odhaduje samospráva v budúcom roku na približne 200.000 eur.