Fiľakovo bude hospodáriť s vyše 22 miliónmi eur,pomohol predaj pozemku
Autor TASR
Fiľakovo 22. novembra (TASR) - Mesto Fiľakovo bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške 22.679.858 eur. Samospráva budúcoročný rozpočet hodnotí ako rozvojový a chystá viacero väčších investícií. Pomôžu jej eurofondy i predaj pozemku na južnom okraji mesta. Pre TASR to uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.
Návrh rozpočtu pre rok 2026 schválili fiľakovskí mestskí poslanci na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Podľa primátora zostavovanie rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi už v takej výraznej miere nekomplikovala inflácia, rast cien v stavebníctve či vysoké ceny energií, mestá a obce však naďalej negatívne ovplyvňujú zmeny zákonov, ktoré majú vplyv na financie samospráv.
„Samozrejme, legislatívna neistota sa posledné roky stala súčasťou nášho každodenného života. Nikdy nevieme, čo tá-ktorá vládna strana vymyslí a prinesie do parlamentu a čo to prinesie v čase, keď sa to premietne do reálneho života. Bohužiaľ, v tomto sa pokračuje,“ skonštatoval Agócs. Ako dodal, bežné výdavky samospráv ovplyvňuje napríklad zvýšenie minimálnej mzdy, platov v školstve a priemernej mzdy a z toho vyplývajúce odvodové zaťaženie.
V roku 2026 bude Fiľakovo hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 22,5 milióna eur. V porovnaní s rokom 2025 ide o nárast o približne 10 miliónov. Rozdiel spôsobili i viaceré dotácie z eurofondov, s ktorými mesto v budúcom roku počíta. Samospráve výrazne pomohol aj predaj pozemku na južnom okraji mesta, ktorý v súťaži získala spoločnosť Ardis ZH.
„Týka sa to predaja vyše 14.000 štvorcových metrov. Štvorcový meter sa v obchodnej verejnej súťaži predal za 100 eur, celkovo to prinesie do mestskej kasy 1.423.000 eur. Developer tam plánuje postaviť hypermarket, menšiu obchodnú galériu a možno aj nejaké menšie občerstvenie,“ priblížil primátor s tým, že investor podľa informácií mesta plánuje vytvoriť niekoľkých desiatok pracovných miest.
Budúcoročný rozpočet hodnotí fiľakovská samospráva ako rozvojový a proinvestičný. Naplánovaných má niekoľko projektov, ktoré plánuje financovať prostredníctvom dotácií z eurofondov a z vlastných zdrojov. „Keby sme neboli v situácii, že sme zazmluvnili predaj pozemku, tak by sme tieto projekty veľmi ťažko vedeli spolufinancovať,“ skonštatoval Agócs.
