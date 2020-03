Fiľakovo bude nakupovať seniorom a odloží platenie miestnych daní

Fiľakovo 26. marca (TASR) – Nákupy pre seniorov a posunutie termínu na zaplatenie miestnych daní, to sú dve z najnovších opatrení, ktoré zavádza samospráva Fiľakova v okrese Lučenec v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informovala o nich hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



„Od štvrtka bude mesto pravidelne každý pondelok a štvrtok dopoludnia prijímať objednávky na nákup pre odkázaných seniorov na telefónnom čísle 0905 258 367. Za odkázaných sa považujú dôchodcovia nad 65 rokov, ktorým sa neposkytuje opatrovateľská služba a v domácnosti nie sú ďalší rodinní príslušníci vo veku pod 50 rokov, ktorí by im mohli nákup zabezpečiť,“ konkretizovala hovorkyňa.



Vedenie mesta sa podľa jej slov po dohode s členmi mestskej rady tiež rozhodlo posunúť termín doručovania rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatkov na začiatok júla 2020. „Povinnosť zaplatiť prvú splátku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad vznikne takto daňovníkom až 15. dňom po prevzatí rozhodnutia, teda niekedy v druhej polovici júla,“ dodala Mikuš Kovácsová.