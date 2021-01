Fiľakovo bude o skríningovom testovaní vydávať vlastné potvrdenia

Fiľakovo 22. januára (TASR) – Mesto Fiľakovo v Lučeneckom okrese bude občanom po skríningovom testovaní vydávať vlastné potvrdenia, ktoré si už nechalo vytlačiť. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Attila Agócs, podľa ktorého vláda na testovanie nezabezpečila dostatočný počet certifikátov.



Primátor zároveň zdôraznil, že obyvatelia nemusia mať o platnosť týchto potvrdení obavy. „Metodický pokyn jasne hovorí o tom (keďže zrejme vedeli, že štát už nemá dostatok modrých certifikátov), že výsledok testu sa písomne potvrdí buď certifikátom, alebo potvrdením. Toto je v podstate esteticky vylepšené potvrdenie,“ uviedol Agócs.



Fiľakovské potvrdenia o testovaní sú označené erbom a trikolórou vo farbách mesta (biela, zelená, žltá). „Práve toho sme sa obávali, že ak dáme len čiernobielu ‚A5-ku‘ čisto so strohým textom, nikto nebude veriť, že to funguje. Takto to má aspoň akú-takú vážnosť pod záštitou mesta,“ vysvetlil primátor.