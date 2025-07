Fiľakovo bude rokovať o ukončení zmluvy s Patak

Fiľakovo 27. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo Fiľakove bude v utorok (29. 7.) rokovať o ukončení nájomnej zmluvy so spoločnosťou Patak Motors Production. Firma doposiaľ nespustila výrobu v novovybudovanej priemyselnej hale a podľa mesta si neplní zmluvné záväzky. Spoločnosť tvrdí, že výrobná hala je už kompletne pripravená na sériovú výrobu a dočasné omeškanie v úhradách súvisí s prerušením plánovaného financovania.



Zmluvu o prenájme priemyselnej haly podpísala fiľakovská samospráva a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) so spoločnosťou Patak v apríli 2024. V novopostavenej hale, ktorú mesto vybudovalo v areáli bývalého Kovosmaltu z európskych zdrojov a s podporou BBSK, chce firma vyrábať mestský automobil s retro dizajnom i elektrickým pohonom pomenovaný Rodster.



Spoločnosť ani po viac ako roku sériovú výrobu vo Fiľakove nespustila. Podľa materiálov predložených na najbližšie zasadnutie MsZ si firma opakovane nesplnila zmluvné záväzky, a to napriek viacerým upozorneniam a výzvam mesta.



„Evidujeme zo strany investora nedoplatky na nájomnom voči mestu. Samospráva v súčasnosti aktívne analyzuje ďalší právny postup voči investorovi. Bližšie informácie budeme vedieť poskytnúť až po zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Firma v reakcii na plánované zasadnutie MsZ pre TASR skonštatovala, že výrobná hala vo Fiľakove je už kompletne vybavená technológiami pripravenými na sériovú výrobu. Omeškanie v úhradách vyplývajúcich z nájomnej zmluvy podľa spoločnosti súvisí s prerušením plánovaného financovania, a nie s neochotou plniť si záväzky. V ostatných dňoch predstavitelia spoločnosti o vzniknutom probléme rokovali aj s fiľakovskými mestskými poslancami.



„Naším cieľom je úspešne posunúť projekt Rodster do fázy sériovej výroby. V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania s viacerými investormi na Slovensku i v zahraničí. Veríme, že spoločným úsilím nájdeme riešenie, ktoré umožní pokračovať vo výrobe a zároveň naplniť náš spoločný cieľ, a to vytvoriť desiatky pracovných miest v regióne s vysokou nezamestnanosťou,“ skonštatoval pre TASR konateľ spoločnosti Andrej Hulala.



Za meškaním v spustení výroby je podľa firmy aj úprava a preklasifikovanie haly zo skladového na výrobný priestor. Do zmeny spoločnosť podľa vlastných slov investovala 100.000 eur, vo Fiľakove už pritom disponuje aj novým moderným vybavením vrátane laserového páliaceho systému či robotického zváracieho pracoviska.



„Všetky tieto technológie boli zakúpené a financované výlučne z vlastných zdrojov a zdrojov Európskej únie bez podpory zo strany štátu či samosprávy. Mrzí nás, že inovatívny slovenský projekt zostáva mimo záujmu systému, najmä v čase, keď sú významné stimuly a investičné schémy dostupné pre zahraničné automobilky,“ dodal Hulala.