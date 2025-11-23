< sekcia Regióny
Fiľakovo bude v roku 2026 obnovovať horný hrad aj mestský park
Autor TASR
Fiľakovo 23. novembra (TASR) - Mesto Fiľakovo bude v budúcom roku realizovať s pomocou európskych zdrojov viacero investičných projektov. Samospráva získala dotácie na revitalizáciu horného hradu, obnovu jazierka v mestskom parku i rekonštrukciu budovy mestského kultúrneho strediska (MsKS). Spolu s obnovou Základnej školy (ZŠ) Štefana Koháriho II., ktorá odštartovala na jeseň, ide o projekty za vyše 4,5 milióna eur.
Fiľakovská samospráva má v rámci Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) rozbehnutých päť veľkých projektov, na realizáciu štyroch z nich už financie získala. Na jeseň sa začalo s obnovou ZŠ Koháriho za takmer 1,7 milióna eur, práce budú pokračovať aj v roku 2026.
Už na jar budúceho roka chce radnica začať aj s rekonštrukciou MsKS, na ktorú získala z európskych fondov vyše milión eur. Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti objektu. „V tejto budove sme z predošlých projektov, z vlastných peňazí aj úverov vymenili okná a zateplili strechu. Teraz ideme zatepľovať vonkajší plášť a vybudovať výťah, ktorý už roky žiadajú aj dôchodcovia,“ priblížil pre TASR primátor Fiľakova Attila Agócs.
V roku 2026 sa vo Fiľakove bude revitalizovať aj Fiľakovský hrad a mestský park. Mesto získalo približne 685.000 eur na obnovu horného hradu. Ten je najstaršou časťou pamiatky a aktuálne je i v najhoršom stave. „Hrozilo, že napríklad kvádrové múry románskeho paláca už onedlho nebudú reálne viditeľné. V polkruhovej veži horného hradu má vzniknúť aj vyhliadková plošina. Bude to oceľová konštrukcia, príležitosť pre návštevníkov vyjsť po najvyšší bod hradu a rozhliadnuť sa po celom okolí,“ uviedol primátor.
V rámci mestského parku mesto získalo vyše 720.000 eur na obnovu jazierka. Po vybudovaní železnice a zásahoch do potoka ostalo v minulosti jazierko odrezané od prívodu vody, samospráva ho chce preto po desaťročiach zrevitalizovať. „Nielenže bude oživený ten priestor, ale bude sa dať prejsť aj dookola. Otvoríme aj nový bočný vstup do parku so schodiskom od jazera na cestu, ktorá oddeľuje hrad a jazero,“ doplnil Agócs.
Okrem už schválených dotácií má Fiľakovo pripravené aj ďalšie projekty, s ktorými sa bude v roku 2026 uchádzať o financie z európskych zdrojov. Pôjde napríklad o rekonštrukciu ZŠ na Farskej lúke či budovanie infraštruktúry a spevnených plôch v lokalitách s marginalizovanou rómskou komunitou.
