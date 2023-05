Fiľakovo by chcelo koncepčnejšie výzvy na zmiernenie klimatickej krízy

Fiľakovo 2. mája (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec považuje za prínosné, ak by štát výrazne zjednodušil proces uchádzania sa o dotácie na zníženie dôsledkov klimatickej krízy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová v reakcii na analýzu Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), podľa ktorej patrí aj okres Lučenec k extrémnymi horúčavami najohrozenejším oblastiam.



"Pomohli by koncepčnejšie výzvy s väčšími balíkmi vyčlenených financií, o ktoré by sa dalo uchádzať, keďže malé desaťtisícové projekty výraznejšie tento trend zabrzdiť nedokážu," skonštatovala samospráva. Ako dodala, zmeny klímy sa vo Fiľakove prejavujú najmä v letných mesiacoch, keď teploty neraz dosahujú i hranicu 40 stupňov Celzia. Problémom sú aj pretrvávajúce suchá, ktoré sa prejavujú na stave mestskej zelene a mikroklímy mesta.



Na prejavy zmeny klímy sa vo Fiľakove snažia reagovať predovšetkým rozširovaním a starostlivosťou o mestskú zeleň. Vlani v mestskom parku samospráva vysadila 23 ovocných stromov, tento rok na Deň Zeme v rámci mesta pribudlo vyše 70 okrasných i ovocných druhov drevín a krov. S úpravou verejnej zelene mesto pracuje aj pri realizácii rôznych projektov.



"V posledných rokoch sa verejná zeleň upravila napríklad počas rekonštrukcie podhradia. S podobnými úpravami sa ráta aj v úspešnom projekte regenerácie vnútrobloku na uliciach Parková, Sládkovičova a Železničná či v pripravovanom projekte na revitalizáciu predstaničných priestorov na Železničnej ulici a riešenie depresnej záhrady," priblížila Mikuš Kovácsová.



Zmene klimatických podmienok sa mesto snaží prispôsobovať aj zatepľovaním verejných budov a zefektívnením ich energetickej náročnosti. V uplynulých rokoch samospráva komplexne obnovila dve materské školy či budovu bývalej základnej školy, ktorá slúži ako denný stacionár i sídlo mestskej polície.



"V súčasnosti máme vypracované projekty na obnovu a zníženie energetickej náročnosti budov mestského kultúrneho strediska, troch základných škôl i obnovu historickej radnice. S nimi sa chceme uchádzať o prostriedky z plánu obnovy," dodala hovorkyňa mesta.



Podľa analýzy Vedúci! Horia obce!, ktorú publikoval IEP, je extrémnymi horúčavami najohrozenejší juh Slovenska. Najrizikovejšími okresmi sú Bratislava I, Komárno a Nové Zámky, vysoký stupeň ohrozenia majú aj Šaľa, Lučenec či Rimavská Sobota. V okrese Lučenec IEP doteraz nezaznamenal taký vysoký počet tropických dní a nocí ako napríklad v Nových Zámkoch či Komárne, v budúcnosti tam však očakáva prudší nárast teplôt.