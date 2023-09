Fiľakovo chce obnoviť priestor pred hlavnou železničnou stanicou

Fiľakovo 23. septembra (TASR) - Mesto Fiľakovo plánuje komplexne obnoviť priestor pred hlavnou železničnou stanicou. V projekte za vyše 1,3 milióna eur počíta s novými chodníkmi, parkovacími miestami či výsadbou zelene, zámer chce financovať z externých zdrojov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Otázkou komplexnej obnovy predstaničných priestorov na Železničnej ulici sa samospráva začala zaoberať v roku 2020 po diskusiách so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR). Od železníc malo mesto dostať ponuku na spoluprácu pri riešení priestoru, výsledkom je pripravený projekt, ktorý počíta s komplexnou obnovou spevnených plôch a chodníkov pred hlavnou stanicou.



"Hlavná kostra chodníkov pre peších ostane podľa projektu zachovaná, no vzniknúť majú aj nové chodníky, ktoré budú viesť popri budove stanice a v okolí kruhového objazdu. Navrhnuté sú aj nové priechody pre chodcov, ktoré zaručia ich bezpečnejší pohyb," priblížila vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Mestského úradu Fiľakovo Erika Anderková.



Samospráva v rámci projektu počíta aj s rekonštrukciou doterajšieho parkoviska, kde by vzniklo 35 stálych parkovacích miest, vybudovaním zastávky pre autobusy a výmenou verejného osvetlenia. Pribudnúť by mal aj nový mobiliár či päťmetrový pylón v strede kruhového objazdu, ktorý by slúžil ako orientačný bod.



Súčasťou obnovy predstaničného priestoru má byť aj nová zeleň, zmenou má prejsť i menší park v blízkosti hlavnej stanice. "Priestor je dnes kompletne zarastený náletovými drevinami a inváznymi rastlinami, ktoré sú prerastené do tej miery, že neumožňujú vstup do parčíka. Projekt počíta s rekultiváciou porastu na celej ploche, sadovými úpravami a výsadbou novej zelene," priblížila Mikuš Kovácsová s tým, že pribudnúť by malo i depresné jazierko, do ktorého by sa odvádzala prečistená dažďová voda spred stanice.



Mesto chce obnovu predstaničného priestoru financovať z externých zdrojov, o dotáciu chce požiadať po zverejnení príslušnej výzvy. Pred samotným podaním projektu bolo potrebné vyriešiť majetkovoprávne vzťahy k pozemkom pred stanicou s výmerou vyše 5200 štvorcových metrov, ktoré sú vo vlastníctve ŽSR. Prenájom pozemkov za 0,10 eura za štvorcový meter na rok schválili poslanci mesta na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.