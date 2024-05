Fiľakovo chce po desaťročiach komplexne obnoviť jazierko v parku

Fiľakovo 27. mája (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec chce po desaťročiach komplexne zrevitalizovať jazierko v tunajšom kaštieľnom parku. Samospráva sa chce na tento účel uchádzať o dotáciu vo výške takmer 760.000 eur, v rámci projektu počíta aj s obnovou zelene a vytvorením oddychovej zóny. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Jazierko vo fiľakovskom mestskom parku sa nachádza pod tunajším hradom a v blízkosti barokového kaštieľa. V minulosti doň bola voda privádzaná viacerými potôčikmi, ktoré viedli cez park. Po vybudovaní železnice a zásahoch do potoka ostalo ešte v minulom storočí od prívodu vody odrezané. Od tohto obdobia je jazierko zanedbané a nachádza sa v ňom len stojatá voda, za posledné desaťročia pritom v meste existovalo viacero plánov na jeho obnovu.



"Začiatkom milénia tu bola občianska iniciatíva, ktorá však nebola úspešná. V roku 2011 sa v rámci projektovania vtedajšej revitalizácie parku plánovalo jazero zásobovať zo studne, ktorá by však podľa dotknutých orgánov ohrozovala spodné vody. Preto sa v tom čase od tohto riešenia upustilo a projekt sa podal bez úpravy jazierka. Za posledných 25 rokov sa preto vraciame k tejto myšlienke tretíkrát," priblížil primátor Fiľakova Attila Agócs.



Samospráva v rámci projektu obnovy jazierka počíta s prívodom vody ekologickým spôsobom. Využiť chce dažďovú vodu odvádzanú z vedľajšej budovy gymnázia do troch retenčných nádrží, do jazierka bude voda následne dovedená podzemným potrubím. Lokalitu okolo jazierka chce mesto rozdeliť na okrasnú a oddychovú časť, oddelené budú múrom s okrasnými skalami, cez ktoré bude voda prepadať.



"Novinkou tiež bude, že k vode vybudujeme nový vstup aj priamo z Ulice SNP. Bude tak prístupná z každej strany a bude sa dať prechádzať okolo celého jazierka," doplnil primátor. Radnica chce vybudovať aj nové mlatové chodníky, mólo s mostíkom, drevený altánok či oddychovú plochu s lavičkami a košmi. Súčasťou projektu majú byť aj sadové úpravy, pribudnúť má nový trávnik, desiatky stromov, vodné rastliny či nové záhony.



Obnovu jazierka v mestskom parku chce samospráva financovať prostredníctvom dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, podanie žiadosti o takmer 760.000 eur odobrili mestskí poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Projekt už podľa mesta prešiel schvaľovaním na regionálnej úrovni, odobrila ho tiež Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja.



"Konečne sa aj na Slovensku začali financie na regionálne projekty rozdeľovať inak. Po novom o nich rozhodujú aj spoločné plánovacie regióny a rada partnerstva na župe. Náš projekt je zaujímavý i tým, že je medzi prvými na Slovensku, ktoré cez tieto filtre prešli a budeme medzi prvými v krajine, ktorí projekt podajú týmto spôsobom," doplnil Agócs s tým, že v prípade úspešnosti projektu by sa práce mohli začať v budúcom roku.