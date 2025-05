Fiľakovo chce rekonštruovať Základnú školu L. Mocsáryho

Fiľakovo 23. mája (TASR) - Mesto Fiľakovo plánuje zrekonštruovať Základnú školu (ZŠ) Lajosa Mocsáryho, na obnovu školskej budovy chce získať takmer miliónovú dotáciu. Cieľom projektu má byť najmä zníženie energetickej náročnosti školy a úspora nákladov na jej prevádzku. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



ZŠ Lajosa Mocsáryho sa nachádza na sídlisku Farská lúka. Školu navštevuje takmer 300 žiakov, veľká časť z nich pochádza zo znevýhodneného prostredia.



„Trojpodlažná budova bola navrhnutá v roku 1980. Od jej výstavby na nej neboli vykonané žiadne významné opatrenia pre zlepšenie energetickej hospodárnosti, až na výmenu časti okien na severozápadnej strane prvého podlažia, kde boli pôvodné drevené okná vymenené za plastové s izolačným dvojsklom,“ uviedla vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková.



Fiľakovská samospráva by chcela na obnovu školy získať financie z Modernizačného fondu, náklady odhaduje na vyše 947.000 eur. Pripravený projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy, mesto v rámci neho počíta so zateplením obvodového plášťa, výmenou strechy, okien a dverí, inštaláciou interiérovej tieniacej techniky či výstavbou odkvapového chodníka.



Súčasný stav objektu je podľa samosprávy nevyhovujúci, a to najmä pre chýbajúce zateplenie. Počas vykurovacej sezóny má objekt veľké tepelné straty, v letných mesiacoch sa zas interiér rýchlo prehreje. „To má negatívny vplyv nielen na technický stav budovy, ale aj na kvalitu vnútorného prostredia školy. Vplyvom poveternostných podmienok sú pôvodné okná značne opotrebované, slabo tesnia, čo má za následok únik tepla a vytváranie tepelnej nepohody žiakov i zamestnancov školy,“ vysvetlila Anderková.



Mesto Fiľakovo v uplynulých rokoch zrekonštruovalo obe materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, v súčasnosti čaká na vyhodnotenie žiadosti o 1,7-miliónovú dotáciu na rekonštrukciu ZŠ Štefana Koháriho II. Okrem projektu obnovy ZŠ L. Mocsáryho má pripravený aj zámer rekonštrukcie druhej školy na Farskej lúke. Samospráva už pre ňu má vypracovanú projektovú dokumentáciu a sleduje vyhlasované výzvy na obnovu verejných budov.