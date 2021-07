Fiľakovo chce s mládežou postaviť skatepark, vytipovali tri lokality

Fiľakovo 19. júla (TASR) – Samospráva Fiľakova chce v spolupráci s mládežou vybudovať infraštruktúru pre skateboarding a BMX. Pre nový skatepark vytipovali tri lokality, mesto dočasne mladým 'skaterom' a 'bajkerom' poskytne vyhovujúci priestor a pomôže mládeži aj s potrebnými prekážkami. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



O vybudovaní nového skateparku samospráva diskutovala s mládežou na občianskom fóre za účasti zástupkyne Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA. Stretnutie iniciovalo mesto na základe viacerých sťažností obyvateľov, ktorým sa nepáči, že 'skateri' či 'bajkeri' športujú na verejných priestranstvách, kde neraz neúmyselne poškodia mestský majetok.



„Uvedomujeme si však, že sa im to nedá zazlievať, nakoľko nechcú robiť nič zlé, len sa zlepšovať vo svojom športe, ale nemajú na to vytvorené podmienky. Je to forma neorganizovaného športu, ktorý v regióne nemá súťaže, avšak považujeme to za zmysluplné trávenie času pre mladých a preto ich chceme nejako podporiť,“ povedal primátor Attila Agócs.



Podľa Dariny Dióšiovej z inštitútu IUVENTA bolo stretnutie s mládežou na pôde mesta tvorivé a mladých športovcov oboznámili s možnosťami získania menších grantov na podporu ich činnosti. „Vysvetlili sme im, ako môžu získať podporu z Európskeho zboru solidarity či programu Erazmus+ a ako by sa mohli zapájať do športového života mesta,“ uviedla Dióšiová s tým, že sa uskutoční i ďalšie stretnutie s mládežou, na ktorom sa budú spoločne venovať príprave konkrétnych projektov.



Podporu samosprávy na stretnutí s predstaviteľmi mesta ocenil i zástupca zúčastnených športovcov Dominik Pócsa, podľa ktorého vo Fiľakove pôsobí asi dvadsiatka 'skaterov' a 'bajkerov' v rôznom veku. Mesto mládeži prisľúbilo dočasné vyčlenenie vyhovujúceho priestoru i pomoc s prekážkami, spoločne tiež vytipovali tri lokality, v ktorých by v budúcnosti mohol vyrásť nový skatepark.



„Kým však na to nájdeme vhodné výzvy a financie, získame všetky povolenia, nejaký čas to potrvá. Trvalý skatepark nevidím reálne skôr ako o rok a pol,“ poznamenal primátor.