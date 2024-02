Fiľakovo chce za vyše 450.000 eur zrekonštruovať najväčšie športovisko

Fiľakovo 29. februára (TASR) - Mesto Fiľakovo chce v rámci projektu za vyše 450.000 eur zrekonštruovať vonkajšie priestory štadióna FTC. Poslanci mesta na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci tohto zámeru schválili podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Samospráva v rámci projektu obnovy najväčšieho športoviska v meste počíta s modernizáciou 400-metrovej bežeckej dráhy, ktorá lemuje futbalový trávnik. Súčasný antukový povrch by nahradil nový polyuretánový s celou konštrukčnou vrstvou, ktorý by mal byť takmer bezúdržbový.



"Bežecká dráha na štadióne neslúži len pre športovcov z FTC. Využívajú ju aj členovia iných športových klubov i široká verejnosť. Jej modernizácia preto bude prínosná pre veľkú skupinu aktívnych i rekreačných športovcov a prispeje k skvalitneniu podmienok na šport v meste," uviedol viceprimátor a prezident FTC Attila Visnyai.



Projekt rekonštrukcie vonkajších priestorov štadióna zahŕňa aj výmenu osvetlenia dráhy a futbalového ihriska. Zastarané svietidlá na súčasných stožiaroch i tribúne by mali nahradiť nové LED svetlá. Rekonštrukciou má prejsť aj tribúna, kde chce mesto vymeniť všetkých 624 starých plastových sedadiel a zrevitalizovať konštrukciu tribúny.



Mesto chce v rámci rekonštrukcie štadióna posilniť aj bezbariérovú infraštruktúru, a to realizáciou vyhradeného parkoviska pre imobilných a bezbariérovým prístupom na dráhu a ihrisko. V prípade úspešnosti projektu bude spolufinancovanie samosprávy predstavovať 30 percent výdavkov, čo predstavuje sumu viac ako 136.000 eur.