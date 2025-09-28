< sekcia Regióny
Fiľakovo chce získať dotáciu na obnovu okolia železničnej stanice
Mesto sa už o dotáciu neúspešne uchádzalo v roku 2023, aktuálne sa radnica plánuje opäť zapojiť do výzvy Ministerstva dopravy SR.
Autor TASR
Fiľakovo 28. septembra (TASR) - Mesto Fiľakovo sa naďalej pokúša získať finančné prostriedky na komplexnú obnovu verejného priestoru pred železničnou stanicou. Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt v hodnote približne milióna eur schválili fiľakovskí mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).
Rekonštrukciou priestoru pred hlavnou železničnou stanicou vo Fiľakove sa miestna samospráva zaoberá od roku 2020. Mesto sa už o dotáciu neúspešne uchádzalo v roku 2023, aktuálne sa radnica plánuje opäť zapojiť do výzvy Ministerstva dopravy SR.
Samospráva v rámci projektu obnovy priestoru pred železničnou stanicou počíta s revitalizáciou verejného priestranstva, vybudovaním autobusovej zastávky, okružnej križovatky s potrebnou infraštruktúrou či výstavbou záchytného parkoviska. Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu verejného osvetlenia, chodníkov či úpravu zelene.
„Výstavbou a modernizáciou infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v podobe záchytných parkovísk a autobusovej zastávky vrátane dopravnej a technickej sa vytvoria podmienky pre udržateľnú multimodálnu mestskú mobilitu. Modernizáciou verejnej dopravy sa posilní infraštruktúra pre trvalo udržateľné formy dopravy, pre verejnú osobnú dopravu, integrovanú dopravu, pešiu a cyklistickú dopravu,“ uviedla samospráva v dôvodovej správe predloženej na zasadnutie MsZ.
Mesto v rámci projektu v uplynulom čase pracovalo na dokončení aktualizácie pôvodnej projektovej dokumentácie. V zámere počíta s rozpočtom vo výške viac ako milión eur.
