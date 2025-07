Fiľakovo chce získať dotáciu na zefektívnenie zberu zeleného odpadu

Fiľakovo 1. júla (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec chce zefektívniť zber a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Samospráva sa uchádza o 70.000 eur na zakúpenie traktora s mulčovačom a štiepkovačom, ktorý by využívali Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo (VPS). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Mesto Fiľakovo vybudovalo ešte v roku 2018 pri zbernom dvore kompostáreň s ročnou kapacitou 572 ton. Areál prevádzkujú VPS, v rámci techniky im však doposiaľ chýba mulčovač i štiepkovač na drevený odpad.



„V súčasnosti býva klasické kosenie vo väčšine prípadov zložité aj z dôvodu potreby následného odstraňovania pokosenej trávy. Počas vegetačného obdobia nie je zber BRKO postačujúci a problematický je aj flexibilný vývoz pokosenej trávy z verejných priestranstiev,“ priblížila vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková.



Nedostatočne zbieraný zelený odpad v meste prispieva aj k zvyšovaniu množstva odpadov uložených na skládkach. Situáciu by pomohla riešiť nová technika, ktorá by zabezpečila mulčovanie odkosenej trávy. Pri jesennej a jarnej údržbe verejných priestranstiev vzniká okrem pokosenej trávy aj veľké množstvo drevného odpadu.



„Vetvičky a konáriky sú cenný bioodpad, ktorý obohatí kompost o uhlík. Štiepkovač umožňuje efektívne spracovávať záhradný odpad ako sú vetvy, konáre a iné drevné materiály a premeniť ich na užitočnú štiepku,“ dodala Anderková s tým, že nákup traktora s príslušenstvom by prispel k skultúrneniu verejných priestranstiev a zlepšeniu služieb pre obyvateľov.