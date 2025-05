Fiľakovo chce získať milión eur na rekonštrukciu kultúrneho strediska

Fiľakovo 22. mája (TASR) - Fiľakovská samospráva sa plánuje uchádzať o vyše miliónovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska. Súčasťou pripraveného projektu je zateplenie objektu i realizácia debarierizačných opatrení. Zámer odobrili poslanci mesta na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Kultúrne stredisko vo Fiľakove sa nachádza na Námestí slobody, prevádzka objektu je vzhľadom na stav budovy podľa mesta energeticky značne náročná. V zimnom období najmä pre únik tepla pri vykurovaní, v lete je problémom prehrievanie miestností.



„Finančne náročné prevádzkovanie z dôvodu vysokých režijných nákladov zaťažuje pokladnicu mesta a zároveň vysoká spotreba energií predstavuje vysoké emisie skleníkových plynov, čo nedáva zmysel pre environmentálne, hospodárne prevádzkovanie verejnej budovy,“ uviedla samospráva v materiáloch predložených na zasadnutie MsZ s tým, že v budove chýba aj bezbarierový prístup na druhé podlažie, kde sa konajú kultúrno-spoločenské podujatia.



Na rekonštrukciu kultúrneho strediska by chcelo mesto získať z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako milión eur. Pripravený projekt počíta so zateplením obvodového plášťa budovy a realizáciou debarierizačných opatrení v podobe výstavby výťahu. Pribudnúť by mohli aj debarierizované sociálne zariadenia.



Zámer rekonštrukcie kultúrneho strediska odobrili na ostatnom zasadnutí MsZ aj fiľakovskí mestskí poslanci. V prípade získania dotácie schválili aj spolufinancovanie projektu a financovanie neoprávnených nákladov, spolu vo výške viac ako 330.000 eur.