Fiľakovo chce zmodernizovať interiér svojho kultúrneho strediska

Fiľakovo 1. decembra (TASR) – Samospráva Fiľakova chce zmodernizovať interiér mestského kultúrneho strediska (MsKS), v rámci projektu počíta s novým technickým i hygienickým vybavením. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Cieľom rekonštrukcie MsKS má byť zvýšenie kvality poskytovaných služieb, na projekt s rozpočtom viac ako 180.000 eur bude mesto žiadať o dotáciu v rámci výzvy IROP. Po technickej stránke by v kultúrnom stredisku mala pribudnúť klimatizácia, nová osvetľovacia technika či scénická opona v bábkovej sále.



"Hoci v divadelnej sále už bola obnovená osvetľovacia technika v rámci nedávnej komplexnej rekonštrukcie interiéru budovy, potrebujeme ešte doplniť niekoľko reflektorov a zmotorizovať k nim statickú rampu. V bábkovej sále nie je doposiaľ pódium osvetlené vôbec a javisko sa nedalo využívať na podujatia, nakoľko nám tam ešte chýbajú opony," vysvetlila riaditeľka MsKS Andrea Illés Kósik.



Druhou aktivitou projektu je zlepšenie hygienických štandardov kultúrneho strediska, reflektovať má najmä skúsenosti z aktuálnej situácie okolo pandémie nového koronavírusu. Cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia divákov i vystupujúcich v súčasnom období i v prípade ďalších epidémií či pandémií, ktoré sa môžu v budúcnosti vyskytnúť.



"Chceli by sme zakúpiť kvalitné a výkonné dezinfekčné zariadenie, ktoré bude dezinfikovať vzduch aj všetky povrchy v 1700 kubických metrov objemnej divadelnej sále. V projekte rátame aj so zakúpením menšieho mobilného dezinfekčného zariadenia, ktoré by sme vedeli použiť podľa potreby v menších miestnostiach, napríklad v bábkovej sále," doplnila riaditeľka MsKS.