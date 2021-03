Do rozvoja Fiľakova plánuje samospráva investovať takmer 1,7 mil. eur

Fiľakovo 1. marca (TASR) – Sumu bezmála 1,7 milióna eur plánuje v tomto roku zainvestovať do rozvoja mesta samospráva Fiľakova v Lučeneckom okrese. Podľa slov primátora Attilu Agócsa väčšinu zafinancujú z dotácií, približne 870.000 eur však chcú minúť z vlastných prostriedkov.



„Hoci máme za sebou náročný rok 2020 aj z ekonomického hľadiska, podarilo sa nám z neho vďaka promptným opatreniam vyviaznuť 'bez zranení'. V tomto roku preto budeme môcť dokončiť aj na vlaňajšok plánované rekonštrukcie ciest a chodníkov, ktoré trápia mnohých Fiľakovčanov,“ avizoval Agócs.



Mesto chce podľa neho opätovne investovať do školstva, technických služieb, sociálnej oblasti a nezabudne ani na deti a mládež. „Začína sa nám tiež plánovacie obdobie investícií do ďalších rokov, keďže takmer všetky naše ciele a plány z minulých období sa nám podarilo dokončiť. Napriek neľahkému obdobiu nepoľavujeme,“ zhodnotil primátor.



Medzi projekty, na ktoré sa chce samospráva v tomto roku zamerať, patrí výstavba denného stacionára pre seniorov, oplotenie mestského parku, rekonštrukcia chodníkov, cesty a vstup do cintorína, ako aj obnova ďalších ciest a chodníkov.