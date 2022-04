Fiľakovo do užívania odovzdalo nové odborné učebne v troch ZŠ

Fiľakovo 13. apríla (TASR) – Samospráva Fiľakova v stredu odovzdala do užívania nové odborné učebne v trojici základných škôl (ZŠ), ktoré vytvorila vďaka dotáciám Miestnej akčnej skupiny (MAS) Partnerstvo Južného Novohradu. Odborné učebne s moderným vybavením majú prispieť k skvalitneniu odborného a inkluzívneho vzdelávania žiakov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Nová učebňa techniky s odborným vybavením a učebnými pomôckami pribudla v ZŠ Štefana II. Koháriho s vyučovacím jazykom maďarským. V učebni sú žiakom k dispozícii pracovné dielenské stoly, zveráky, píly, kladivá a ďalšie pomôcky.



V ZŠ Farská lúka pribudla učebňa určená na výučbu IT technológií a predmetu malý ekologický farmár. Okrem dielenských stolov budú môcť žiaci na vyučovaní využívať aj novú interaktívnu tabuľu, dataprojektor či 3D tlačiareň. Na oboch školách boli v rámci projektov vykonané aj stavebné a rekonštrukčné práce.



V ZŠ Školská sa vďaka získaným financiám podarilo obnoviť už existujúcu učebňu informatiky. Nové IT vybavenie má skvalitniť vyučovanie rôznych predmetov a zároveň škole znížiť náklady na energie.



"Dokopy sme vytvorili odborné učebne približne pre 40 žiakov ZŠ, ktoré neslúžia len Fiľakovčanom, ale aj deťom z celého regiónu. Celkovo investície vyšli na 71.000 eur, z toho 48.000 eur boli dotácie," uviedol primátor mesta Attila Agócs. Trojica projektov má podľa mesta zvýšiť pripravenosť žiakov na každodenný život a ďalšie odborné vzdelávanie.