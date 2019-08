Fiľakovo: Dobrovoľní hasiči dostali novú požiarnu zbrojnicu

V pôvodnej zbrojnici dobrovoľní hasiči nemali ani sociálne zariadenia a fungovanie v tých priestoroch nebolo podľa Mesiarika vôbec jednoduché.

Fiľakovo 17. augusta (TASR) – Členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Fiľakovo v okrese Lučenec môžu od soboty oficiálne využívať novú požiarnu zbrojnicu, ktorú samospráva odovzdala do užívania počas Palóckych dní a Dní mesta. Zbrojnica vznikla v zrekonštruovaných starších garážach a jej zriadenie stálo zhruba 60.000 eur. Polovicu sumy samospráva dostala od Ministerstva vnútra (MV) SR, zvyšok doložila z vlastného rozpočtu.



„DHZ Fiľakovo doteraz sídlil v zbrojnici spolu so štátnymi hasičmi. Mali sme len jednu garáž a jednu malú miestnosť. Tá slúžila na všetko, bola to šatňa, kancelária, mali sme tam schôdze a učili sme sa tam. Aj garáž bola malá, keďže vlastníme dve vozidlá a protipovodňový vozík,“ priblížil predseda DHZ Fiľakovo Marian Mesiarik.



V pôvodnej zbrojnici dobrovoľní hasiči nemali ani sociálne zariadenia a fungovanie v tých priestoroch nebolo podľa Mesiarika vôbec jednoduché. „V tejto novej zbrojnici máme nielen sociálne zariadenia, ale aj sprchu, zvlášť vytvorený sklad, spoločenskú miestnosť aj kanceláriu. Sú tu tiež dve veľké garáže, kam sa zmestia štyri vozidlá,“ konkretizoval Mesiarik.







Podľa slov primátora Fiľakova Attilu Agócsa patrí DHZ k najaktívnejším spolkom v meste, preto sa ho rozhodli podporiť. „Dobrovoľní hasiči fungujú ako DHZ piaty rok a angažujú sa nielen na poli hasičstva a záchranárstva, ale aj pri kultúrnych podujatiach. Za tie roky sa nám s nimi podarilo dosiahnuť naozaj krásne výsledky. Jednak sme od MV SR dostali repasovanú Tatru, neskôr aj protipovodňový balíček. Už teraz môžem povedať, že naši chlapci dostanú o desať dní ďalšie vozidlo, Iveco Daily,“ prezradil primátor.



Dobrovoľné hasičstvo vo Fiľakove funguje 125 rokov, súčasný DHZ bol v meste zriadený v roku 2014. Aktuálna zbrojnica je v poradí štvrtou, v ktorej fiľakovskí dobrovoľní hasiči počas celej svojej histórie sídlili. DHZ Fiľakovo má v súčasnosti 22 členov, z nich je 13 zaradených do výjazdovej jednotky. Za päť rokov svojho pôsobenia absolvovali okolo 100 výjazdov.