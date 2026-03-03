Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fiľakovo hľadá investora do novovybudovanej priemyselnej haly

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Nájomná zmluva s novým investorom bude uzavretá na dobu určitú, a to v trvaní piatich rokov, následne ju bude možné ďalej predlžovať.

Autor TASR
Fiľakovo 3. marca (TASR) - Mesto Fiľakovo a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadajú nového investora do priemyselnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu. Záujemcovia o prenájom nehnuteľností vo Fiľakove môžu svoje ponuky v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže predkladať do konca apríla. Vyplýva to z oznámenia, ktoré na svojej webovej stránke zverejnila fiľakovská samospráva.

„Cieľom obchodnej verejnej súťaže je, aby v areáli vyhlasovatelia vytvorili podmienky pre vznik nových pracovných miest a oživili podnikateľské prostredie,“ uviedla radnica.

Nájomná zmluva s novým investorom bude uzavretá na dobu určitú, a to v trvaní piatich rokov, následne ju bude možné ďalej predlžovať. Minimálna výška nájomného predstavuje vyše 7900 eur mesačne bez nákladov na energie. Výrobné a skladovacie priestory je možné využiť na činnosti v oblasti ľahkého priemyslu.

Predložené návrhy bude vyhodnocovať komisia 6. mája. Hlavným kritériom s váhou 60 percent bude výška mesačného nájomného, posudzovať sa však budú aj kvalitatívne aspekty účelu nájmu, a to trvanie nájomného vzťahu, výška mzdových nákladov na zamestnancov, nárast počtu zamestnancov či účel a koncept plánovanej prevádzky. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 30. apríla, všetky informácie a podmienky sú zverejnené na webových stránkach mesta a BBSK.

Výstavba novej výrobnej haly pre ľahký priemysel a potrebnej infraštruktúry v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala vo februári 2023, práce boli dokončené v rovnakom roku na jeseň. Na realizáciu projektu za viac ako štyri milióny eur získalo mesto financie z programu Interreg a štátneho rozpočtu, ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj BBSK.

Do novopostavenej haly sa investora podarilo nájsť už v roku 2024, išlo o spoločnosť, ktorá chcela vo Fiľakove vyrábať malé mestské osobné vozidlá s retro dizajnom. Firma však výrobu nespustila a pre finančné problémy neplnila zmluvné záväzky, fiľakovská samospráva preto koncom vlaňajšieho leta od zmluvy so spoločnosťou odstúpila.
