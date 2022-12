Inflácia zasiahla aj fiľakovské múzeum, vstupné zdražie

Fiľakovo 15. decembra (TASR) – Vstupné do Hradného múzea vo Fiľakove (HMF) vzrastie od januára o štvrtinu. Zdraženie súvisí so zvýšenými nákladmi na prevádzku Fiľakovského hradu. Zmenu cenníka na žiadosť HMF vo štvrtok na zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili poslanci mesta.



Ako v žiadosti o úpravu cenníka, predloženej poslancom mesta, uviedla zastupujúca riaditeľka HMF Valéria Budaiová, náklady na prevádzku hradu vzrástli v dôsledku nárastu cien energií, ale aj ostatného spotrebného materiálu a služieb.



V rámci HMF dôjde od januára k zvýšeniu cien vstupeniek na Fiľakovský hrad i poplatkov za poskytované sprievodcovské služby či prenájom hradného areálu na komerčné účely. Cena vstupného do protileteckého krytu ostane nezmenená.



"Samozrejme plánujeme zaviesť aj úsporné opatrenia, hlavne znížiť spotrebu elektrickej energie vo výstavných priestoroch montážou pohybových senzorov a tiež skrátenie doby osvetlenia hradu z osem na štyri hodiny," informovala Budaiová.



HMF pre návštevníkov ponúka štyri stále expozície v areáli hradu. Nachádzajú sa vo výstavných priestoroch Bebekovej veže, v protileteckom úkryte pod hradným kopcom a v zrekonštruovanom vínnom domčeku.