Literárna beseda vo Fiľakove priblíži deportácie Židov z Budapešti

Fiľakovo 28. marca (TASR) – Mestské kultúrne stredisko (MsKS) vo Fiľakove v okrese Lučenec organizuje literárnu besedu o maďarskom dokumentárnom románe Gábora Zoltána s názvom Orgia. Dielo opisuje posledné mesiace druhej svetovej vojny v Budapešti, ktoré boli poznamenané najmä deportáciami a vraždením Židov. TASR o tom informovala riaditeľka MsKS Andrea Illés Kósik.



"Po zvrhnutí admirála Horthyho sa v Maďarsku začal skutočný hon na Židov. Masové deportácie. Krvavé jatky. Ich vykonávateľmi boli takzvaní nyilašovci zo Strany šípových krížov,“ priblížila Kósik. Ako dodala, vraždenie pokračovalo i po priblížení sa frontovej línie k Budapešti, keď už deportácie možné neboli.



Román Orgia Gábora Zoltána sa opiera o informácie z maďarských archívov, no prináša i výpovede svedkov nyilašovského besnenia a výpovede jeho obetí. Beseda s autorom knihy sa vo fiľakovskom MsKS uskutoční v stredu (30. 3.) o 17.00 h, zúčastní sa na nej i historik Múzea holokaustu v Seredi Matej Beránek. Podujatie bude dvojjazyčné so simultánnym tlmočením.



Besedu so Zoltánom organizuje MsKS v rámci projektu LiteraTúra – Dialógy, ktorého cieľom je priblížiť literatúru širokej verejnosti. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.