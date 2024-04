Fiľakovo má na tento rok naplánované miliónové investičné akcie

Fiľakovo 26. apríla (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec má na rok 2024 naplánované miliónové investičné akcie, viaceré projekty však závisia od toho, či sa na ne samospráve podarí získať dotácie. Mesto plánuje investovať do miestnych komunikácií, pripravené má i veľké rekonštrukčné projekty za vyše päť miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií plánuje samospráva investovať 87.000 eur do obnovy Železničnej a Malocintorínskej ulice, počíta tiež s externou dotáciou vo výške ďalších 80.000 eur. Radnica ráta aj s veľkými projektmi, v rámci zoznamu investičných akcií, ktorý schvaľovali poslanci mesta, už vyčlenila prostriedky na ich spolufinancovanie.



"Samospráva sa chce uchádzať o príspevok na zateplenie budovy mestského kultúrneho strediska, kde počíta so spolufinancovaním vo výške 64.000 eur. Ďalších 42.000 eur by v prípade úspešnosti investovala do revitalizácie jazierka v parku, 36.000 do komplexnej obnovy horného hradu a vyše 23.000 do rozsiahlej rekonštrukcie budovy mestského úradu," priblížila Mikuš Kovácsová.



Samospráva chce tiež prostredníctvom projektu inštalovať fotovoltiku na trojicu základných škôl, umeleckej školy a kolkárne pri futbalovom štadióne. Najväčším pripraveným projektom, pri ktorom sa bude uchádzať o mimorozpočtové zdroje, je rekonštrukcia bežeckej dráhy a tribúny futbalového štadióna, kde by spolufinancovanie z mestskej kasy predstavovalo 150.000 eur.



Mesto v tomto roku plánuje obnoviť aj staré vykurovanie v budove verejnoprospešných služieb, realizovať chce i menšie stavebné úpravy na chodníkoch a priechodoch pre chodcov či výstavbu chodníka na Námestí padlých hrdinov. Investovať chce tiež do koncertnej sály či domu smútku. "Na projektové dokumentácie a územný plán si mesto na rok 2024 vyčlenilo vyše 128.000 eur," dodala hovorkyňa.