Fiľakovo má v školských zariadeniach kapacity pre deti z Ukrajiny

Fiľakovo 30. marca (TASR) – Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec disponuje voľnými kapacitami v školských zariadeniach pre potreby umiestnenia detí z Ukrajiny. O vzdelávanie v základnej škole (ZŠ) zatiaľ prejavili záujem dve ukrajinské deti, mestské materské školy (MŠ) budú navštevovať tri deti z Ukrajiny. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



"Počas uplynulých dní sme registrovali desať voľných miest v MŠ, následne boli oslovení miestni obyvatelia, ktorých deti sa z kapacitných dôvodov nedostali do škôlok na jeseň minulého roka," priblížila Kovácsová s tým, že záujem prejavili rodičia troch detí. O umiestnenie do MŠ požiadali aj zákonní zástupcovia troch ukrajinských detí, k dispozícii tak ostávajú ešte štyri miesta.



O nástup na ZŠ Farská lúka s vyučovacím jazykom slovenským prejavili doposiaľ záujem dve ukrajinské deti, podľa hovorkyne má mesto v ZŠ dostatok voľných kapacít. Vytvárať zatiaľ neplánuje ani alternatívne triedy v MŠ.



Vo Fiľakove našlo dočasné útočisko pred vojnou na Ukrajine doposiaľ vyše 70 ľudí. Väčšina z nich je ubytovaná na internáte strednej odbornej školy (SOŠ) v správe Banskobystrického samosprávneho kraja, ďalší sú v súkromných bytoch a rodinných domoch. "Z nich približne 70 percent tvoria ženy, ostatné sú ich deti a niekoľko mužov v seniorskom veku či so zdravotným postihnutím," priblížila Kovácsová.