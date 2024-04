Fiľakovo a Banskobystrický kraj vyhlásili súťaž na prenájom novej haly

Fiľakovo 19. apríla (TASR) - Mesto Fiľakovo a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyhlásili obchodnú verejnú súťaž na prenájom novovybudovanej výrobnej priemyselnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu. Pri výbere budúceho investora chcú zohľadniť aj výšku platov pre zamestnancov. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré mesto Fiľakovo zverejnilo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Predmetom nájmu je nová výrobná hala určená pre ľahký priemysel, ktorú mesto v uplynulých rokoch vybudovalo v areáli niekdajšieho Kovosmaltu. Minimálne mesačné nájomné za administratívnu budovu, halu, spevnené plochy a ďalšiu infraštruktúru bolo stanovené na 7658,81 eura, súťažné návrhy môžu záujemcovia predkladať do 9. mája.



Obchodnú verejnú súťaž bude vyhodnocovať komisia zložená zo zástupcov mesta a BBSK. "Pri nastavení adekvátneho minimálneho nájmu má cenové kritérium väčšiu váhu, avšak v celkovom hodnotení súťažných návrhov vlastníci objektu hľadajú nájomcu ponúkajúceho dlhodobé, stabilné pracovné miesta pre obyvateľov mesta a regiónu," uviedli vyhlasovatelia súťaže. Váhu 40 percent pri hodnotení návrhov tak budú mať aj kvalitatívne aspekty účelu nájmu, v rámci ktorých sa bude posudzovať aj výška miezd budúcich zamestnancov.



Výstavba novej výrobnej haly pre ľahký priemysel v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala vlani vo februári, práce boli dokončené na jeseň. Na realizáciu projektu za viac ako štyri milióny eur získalo mesto financie z programu Interreg a štátneho rozpočtu, ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj BBSK. Podľa odhadov samosprávy by v novej hale mohlo pribudnúť približne 30 pracovných miest.