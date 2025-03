Fiľakovo chce do rozpočtu na projekty získať približne 8 miliónov eur

Fiľakovo 4. marca (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 12 miliónov eur. Samospráva sa však uchádza aj o viaceré dotácie, do mestskej kasy chce na rôzne projekty získať ďalších približne osem miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Rozpočet mesta Fiľakovo na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný, bežné príjmy a výdavky predstavujú takmer 12,3 milióna eur. Na strane príjmov samospráva počíta so sumou 3,9 milióna eur z podielových daní, viac ako 6,7 milióna eur budú predstavovať bežné granty a transfery. Mesto do rozpočtu zahrnulo aj rezervný fond a plánované prijatie dlhodobého investičného úveru, spolu vo výške takmer 1,2 milióna eur.



"Mesto však v rozpočte počíta aj s externými príjmami vo výške bezmála osem miliónov eur. Sú nimi kapitálové príjmy, ktoré môže získať z podaných projektov. Najväčšiu časť tvorí už schválená dotácia na rekonštrukciu radnice vo výške takmer 2,5 milióna eur," priblížila Mikuš Kovácsová.



Na rok 2025 samospráva pripravila viaceré investičné akcie. Rekonštruovať plánuje Železničnú, Jilemnického, Puškinovu, Švermovu či Bottovu ulicu. Samospráva chce s pomocou dotácie revitalizovať jazierko v parku a jeho okolie, obnoviť plánuje i areál horného hradu či Základnú školu Štefana Koháriho II. "Z dotácií by mesto chcelo i zatepliť mestské kultúrne stredisko za vyše 1,2 milióna eur a v týchto dňoch vzniká v podnikateľskom inkubátore centrum zdieľaných služieb, na ktoré mesto získalo 424.000 eur," dodala hovorkyňa mesta.



Mesto v rozpočte vyčlenilo financie i na riešenie priechodu pre chodcov a dobudovanie chodníka na križovatke ulíc Lučenská a Moyzesova či na zbúranie nebezpečných budov na Švermovej a Podhradskej ulici. Takmer 550.000 eur mimo schváleného projektu samospráva vyhradila na dokončenie rekonštrukcie historickej radnice, financie vyčlenila aj na výmenu brány na cintoríne či opravu strechy administratívnej budovy na futbalovom štadióne. Viac ako 50.000 eur použije radnica na prípravu nových projektov, ďalších vyše 46.000 eur na inžiniersku činnosť k projektom. "Pokiaľ by boli všetky projekty mesta naplánované na rok 2025 úspešné, hospodárilo by mesto s 21,4 milióna eur," zhrnula Mikuš Kovácsová.