Fiľakovo má po takmer troch desaťročiach nový územný plán
ÚPN podľa samosprávy výrazne ovplyvňuje budúci vývoj mesta a zabezpečuje, aby rozvoj prebiehal koncepčne podľa nastavených pravidiel a limitov.
Autor TASR
Fiľakovo 27. februára (TASR) - Mesto Fiľakovo má po takmer troch desaťročiach nový územný plán (ÚPN). Na príprave dôležitého strategického dokumentu pracovala samospráva viac ako tri roky, fiľakovskí mestskí poslanci ho schválili na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
ÚPN podľa samosprávy výrazne ovplyvňuje budúci vývoj mesta a zabezpečuje, aby rozvoj prebiehal koncepčne podľa nastavených pravidiel a limitov. „Na Slovensku vedia tie samosprávy, ktoré majú aktuálne ÚPN, ľahšie uskutočňovať svoje rozvojové plány a aktivity. Vo Fiľakove sme mali platný ÚPN, avšak ešte z roku 1999. Svet sa mení a predstavy samosprávy o svojej budúcnosti tiež,“ uviedla vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková.
Pôvodný ÚPN sa vo Fiľakove od vydania neustále upravoval a dopĺňal podľa aktuálnych potrieb. V rokoch 2007 a 2008 bol kompletne aktualizovaný a od roku 2008 k nemu pribudlo ďalších 14 zmien a doplnkov. „Stal sa neprehľadným, čo nám vytkli aj dotknuté orgány. V roku 2022 sme preto začali s prípravou nového,“ doplnila Anderková.
Obstaranie nového ÚPN vo Fiľakove trvalo približne štyri roky. V rámci prípravných prác boli oslovené všetky dotknuté obce, orgány štátnej správy, správcovia sietí, podnikateľské subjekty či verejnosť s tým, aby vyjadrili svoje pripomienky či podnety. Obyvatelia sa mohli k strategickému dokumentu vyjadriť aj v rámci občianskych fór, UPN totiž okrem rozvoja mesta ovplyvňuje aj životy občanov.
„Každá stavba, ktorú chce stavebník postaviť, musí byť v súlade s platným ÚPN. Je určený na to, aby jednotlivé záujmy koordinoval a predchádzal zbytočným vzájomným konfliktom. Každá obec, ktorá sa chce koncepčne rozvíjať, by ÚPN mala mať,“ vysvetlil Martin Balog, ktorý mal spracovanie strategického dokumentu na starosti.
Nový územný plán prijali fiľakovskí mestskí poslanci na zasadnutí, ktoré sa konalo 19. februára. Dokument bude zverejnený nasledujúcich 30 dní, po ktorom vstúpi do platnosti.
