Fiľakovo sa opäť uchádza o dotáciu na obnovu ZŠ Štefana Koháriho II.

Fiľakovo 23. januára (TASR) - Mesto Fiľakovo sa opäť uchádza o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy (ZŠ) Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským. Samospráva v rámci projektu za takmer 1,7 milióna eur počíta s obnovou kuchyne, kotolne, športovísk či doplnením pomôcok podporujúcich inklúziu žiakov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Obnovou ZŠ Štefana Koháriho II. sa fiľakovská samospráva zaoberá už niekoľko rokov, o dotáciu na jej rekonštrukciu sa uchádzala ešte v roku 2023. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR však nakoniec celú výzvu zrušilo, mesto preto projekt prepracovalo a financie sa pokúša získať opäť. V súčasnosti je projekt v stave posudzovania žiadosti.



"Rozdiel je najmä v tom, že náš prvý projekt rátal aj so zateplením dvoch hlavných budov školy, s výmenou okien a rekonštrukciou prepojovacej chodby spájajúcej jednotlivé objekty. Bol tak zameraný aj na energetickú hospodárnosť," priblížila vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková s tým, že v novej výzve sa už na tento účel o prostriedky nebolo možné uchádzať.



ZŠ Štefana Koháriho II. patrí k najväčším v regióne, v súčasnosti má 27 tried, vyše 600 žiakov a desiatky zamestnancov. Škola bola postavená v roku 1960 a pozostáva z piatich navzájom prepojených blokov. ZŠ navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami. "Hoci sa ich snaží škola integrovať, chýbajú im kompenzačné pomôcky, IT vybavenie i bezbariérové sprístupnenie objektov," skonštatovala Anderková a dodala, že nákladné investície si vyžaduje aj stav jednotlivých budov.



Samospráva v rámci projektu počíta s modernizáciou školy i čiastočnou obnovou technickej infraštruktúry. "V kotolniach hlavných budov plánujeme osadiť tepelné čerpadlo a nahradiť zastaralé plynové kotly novými plynovými kondenzačnými kotlami v kombinácii s plynovými absorpčnými čerpadlami," priblížila Anderková. Komplexnou rekonštrukciou by prešla aj školská jedáleň, ktorá je v súčasnosti hygienicky nevyhovujúca.



Plánovaná obnova školy je zameraná aj na doplnenie IT vybavenia či zlepšenie inklúzie žiakov, a to napríklad nákupom kompenzačných pomôcok v podobe vzdelávacích stavebníc pre prvý stupeň. "Zlepšujú jemnú motoriku, podporujú tvorivú činnosť a prinášajú úspechy a dobrý pocit pre deti s rôznymi problémami. Didaktické a psychologické testy umožnia posúdiť mentálny stav detí a pomôžu pri určovaní ďalších krokov v rámci výchovy a vzdelávania," vysvetlila vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta. Projekt počíta aj s vybudovaním terapeutickej miestnosti či bezbariérovej exteriérovej učebne.



Modernizácia ZŠ Štefana Koháriho II. by podľa mesta v neposlednom rade priniesla obnovu tunajších piatich športovísk. Rekonštrukciou by prešlo hádzanárske, basketbalové i volejbalové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko či rozbehové dráhy skoku do diaľky. Samospráva sa v rámci projektu uchádza o vyše 1,5 milióna eur, v prípade získania dotácie počíta so spoluúčasťou vo výške približne 134.000 eur.