Fiľakovo sa pripravuje na rekonštrukciu budovy mestského úradu

Fiľakovo 21. marca (TASR) - Fiľakovský mestský úrad (MsÚ) sa v uplynulých dňoch presťahoval do náhradných priestorov. Mesto sa pripravuje na projekt komplexnej rekonštrukcie historickej budovy, v ktorej úrad samosprávy sídli, v dočasných priestoroch bude fungovať pravdepodobne dlhšie ako rok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Fiľakovská samospráva sa v uplynulých dňoch z budovy úradu sťahovala na štyri rôzne adresy. Oddelenia, ktoré klienti využívajú najviac, boli presťahované do mestského kultúrneho strediska na Námestí slobody. Na prízemí fungujú klientske centrum a matrika, na poschodí oddelenie školstva, kultúry a športu spolu so mzdovým centrom, oddelenie ekonomiky a majetku mesta vrátane referátov ekonomiky a referátu miestnych daní a majetku mesta.



Takmer všetci ostatní zamestnanci MsÚ sa usídlili v podnikateľskom inkubátore na Biskupskej ulici. Nachádzajú sa tam podateľňa, oddelenie vnútornej správy, všetky referáty oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja či kancelária primátora. Viceprimátor má pracovisko v administratívnej budove futbalového štadióna a hlavná kontrolórka v sídle mestskej polície.



Dočasné presťahovanie MsÚ vo Fiľakove súvisí s pripravovanou rekonštrukciou historickej budovy v centre mesta, v ktorej úrad samosprávy sídli. Mesto sa v rámci obnovy objektu uchádza o dotáciu z plánu obnovy vo výške približne 2,5 milióna eur, podaný projekt je v súčasnosti vo finálnej fáze posudzovania.



"Ak nenastanú žiadne nečakané komplikácie, počítame s tým, že bude schválený. V tom prípade však budeme musieť odovzdať stavbu zhotoviteľovi už v apríli, preto sme sa začali pripravovať v predstihu. Zatiaľ nevieme presne povedať, dokedy tento stav potrvá. Predpokladáme však, že ak projekt prejde podľa plánu, ukončenie rekonštrukcie a následné povoľovacie procesy potrvajú minimálne rok a pol. Počas tejto doby bude radnica staveniskom," vysvetlil primátor Fiľakova Attila Agócs.



Budova MsÚ vo Fiľakove sa začala stavať v roku 1911, dokončená bola o rok neskôr. Autormi objektu postaveného v secesnom štýle sú lučeneckí stavitelia Pál Schmidt a Pál Jakab. Projekt komplexnej rekonštrukcie radnice má byť zameraný najmä na energetickú hospodárnosť budovy. Objekt bol posledné roky v nevyhovujúcom stave, problémom bolo najmä vlhnutie múrov, zlý stav strechy, neefektívnosť vykurovania a tiež celková energetická nehospodárnosť objektu.