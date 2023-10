Fiľakovo získalo 163.000 eur na komplexnú rekonštrukciu ihriska

Fiľakovo 11. októbra (TASR) - Mesto Fiľakovo komplexne zrekonštruuje športové ihrisko v parku pri budove gymnázia, na tento účel získalo dotáciu vo výške takmer 163.000 eur. Športový areál bude môcť verejnosť po obnove využívať na basketbal, hádzanú, tenis či skateboarding. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



V rámci projektu samospráva v týchto dňoch pracuje na prípravných prácach pred začiatkom výstavby, ich súčasťou bude aj výrub 11 starých topoľov v blízkosti ihriska. "Väčšina topoľov je vysadená príliš blízko a ich korene vytláčajú a rozlamujú ihrisko. Okrem toho sú v zlom stave a v minulosti kvôli nim vznikali aj nebezpečné situácie," priblížila referentka životného prostredia mestského úradu Gréta Kuzmová s tým, že v parku bude namiesto vyrúbaných topoľov vysadených 27 nových stromov.



Obnovou športoviska v parku sa mesto zaoberalo niekoľko rokov, v časti areálu pred časom pribudlo aj multifunkčné ihrisko. Verejnosti však podľa samosprávy chýbalo samostatné basketbalové ihrisko, v rámci projektu chcelo mesto vyhovieť i ďalším komunitám mládeže. "Diskutovali sme o tom aj s vedením gymnázia, ktoré tieto plochy využíva v rámci telocviku, stretnutie sme mali aj so zástupcami skateboardovej obce, ktorej v meste chýba infraštruktúra," dodal primátor Fiľakova Attila Agócs.



Výsledkom komplexnej rekonštrukcie ihriska má byť areál využiteľný pre viacero športov. Súčasťou prác tak bude rekonštrukcia asfaltového povrchu, osadenie oceľových konštrukcií s ochrannou sieťou, basketbalových košov, hádzanárskych brán či tenisových stĺpikov. Na plochu za multifunkčným ihriskom bude umiestnených aj niekoľko betónových prvkov určených pre skateboard. V rámci projektu v lokalite pribudnú tiež nové lavičky, smetné koše, stojan na bicykle či box s exteriérovým defibrilátorom.



Žiadosť o dotáciu na obnovu športoviska podala samospráva na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR koncom júna, celková cena prác je na základe výsledkov verejného obstarávania približne 184.000 eur. Projekt má by ukončený do konca tohto roka.