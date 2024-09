Fiľakovo na obnovu športovej infraštruktúry vyčlenilo 150.000 eur

Fiľakovo 9. septembra (TASR) - Na futbalovom štadióne vo Fiľakove sa v ostatnom období začalo s rekonštrukciou tribúny. Samospráva síce neuspela so žiadosťou o dotáciu na obnovu štadióna, do športovej infraštruktúry však z vlastných zdrojov investuje 150.000 eur. Financie mesto vyčlenilo aj na rekonštrukciu školského ihriska. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



"V týchto dňoch prebieha rozsiahle čistenie a odstraňovanie starých náterov z konštrukcie tribúny pieskovaním. Práce budú pokračovať opravou zvarov konštrukcie a jej novým náterom," priblížil viceprimátor mesta Attila Visnyai. Ako dodal, po obnove konštrukcie tribúny bude nasledovať kompletná výmena plastových sedačiek, realizácia pultu pre médiá a výmena ozvučenia tribúny.



Rekonštrukciu tribúny futbalového štadióna i tunajšej atletickej dráhy chcela samospráva financovať prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu športu vo výške 450.000 eur, so žiadosťou o financie však neuspela. Mesto sa preto rozhodlo v tomto roku investovať do obnovy športovej infraštruktúry z vlastného rozpočtu 150.000 eur. Rekonštrukcia tribúny futbalového štadióna by mala stáť približne 70.000 eur, ďalších približne 40.000 eur pôjde na obnovu multifunkčného ihriska na Základnej škole na Školskej ulici.



"Ihrisko bolo postavené približne pred dvomi dekádami a odvtedy významnejšou obnovou neprešlo, preto už nespĺňa dnešné štandardy. V rámci projektu vymeníme kompletne povrch ihriska, umelý trávnik aj s pieskovým podložím, spolu s jeho mantinelom," uviedol Visnyai s tým, že práce by mali byť realizované ešte tento rok.



Mesto by z vyčlenených financií chcelo zrekonštruovať aj strechu administratívnej budovy na futbalovom štadióne, plánuje ju komplexne zatepliť a opraviť krytinu. "V súčasnosti máme problém so zatekaním strechy na šatniach mládeže. Zateplenie by tiež pomohlo znížiť energetickú náročnosť budovy," uviedol viceprimátor. Dodal tiež, že v súvislosti s obnovou atletickej dráhy, s ktorou mesto počítalo pri zamietnutom projekte, bude samospráva hľadať ďalšie výzvy na získanie externých zdrojov.