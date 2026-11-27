< sekcia Regióny
Fiľakovo navrhuje zvýšiť dane z nehnuteľností a poplatok za odpad
Mesto argumentuje nárastom prevádzkových výdavkov či povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2027.
Autor TASR
Fiľakovo 27. novembra (TASR) - Fiľakovská samospráva po rokoch navrhuje zvýšiť miestne dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad. Vyplýva to z návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktoré radnica zverejnila na svojej webovej stránke. Mesto argumentuje nárastom prevádzkových výdavkov či povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2027.
Dane z nehnuteľností sa vo Fiľakove menili naposledy v roku 2024, ich zvýšenie radnica navrhuje po troch rokoch. Rozhodnutie vysvetľuje dlhodobým nárastom prevádzkových výdavkov spojených so zabezpečením samosprávnych funkcií a verejných služieb pre obyvateľov. „Ide najmä o rast cien energií, tovarov a služieb, inflačný vývoj, zákonný nárast mzdových nákladov a presun ďalších kompetencií na samosprávy bez zodpovedajúceho finančného krytia zo strany štátu,“ uviedlo mesto s tým, že výnos z dane z nehnuteľností patrí medzi kľúčové vlastné príjmy rozpočtov samospráv.
Fiľakovská radnica navrhuje zvýšenie sadzby za stavby na bývanie a drobné stavby o približne 13 percent na 0,3 eura za štvorcový meter. V prípade garáží ide o nárast o vyše 19 percent na jedno euro za štvorcový meter. Pri bytoch mesto navrhuje zvýšenie sadzby dane z 0,245 na 0,32 eura za štvorcový meter podlahovej plochy, čo predstavuje nárast o približne 30 percent.
„Na základe aktuálnej evidencie daňovníkov predstavuje očakávaný finančný prínos do príjmovej časti rozpočtu mesta spolu 19.900 eur, a to nárast z pôvodných 100.600 na 120.500 eur, teda o 19,78 percenta,“ uviedlo mesto v dôvodovej správe.
Samospráva navrhuje aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad, ktorý sa menil naposledy v roku 2025. Radnica krok vysvetľuje zákonnou povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku odpadov, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom roka 2027.
„Doteraz sa zmesový odpad vyviezol priamo na skládku, čo bola najlacnejšia forma likvidácie. Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy prináša obciam niekoľko nových nákladových položiek, čo samosprávam výrazne zvyšuje náklady na tonu odpadu,“ uviedlo mesto. Zvýšenie nákladov na nakladanie s tonou zmiešaného komunálneho odpadu radnica odhaduje na približne 37 eur, čo predstavuje približne 34,7 percenta. Celkovo má ísť o zvýšenie výdavkov o takmer 104.000 eur.
Fiľakovská samospráva v dôvodovej správe vysvetľuje, že napriek viacerým racionalizačným opatreniam doterajšia sadzba poplatkov za miestny komunálny odpad nebude pokrývať náklady na odpadové hospodárstvo. Radnica preto navrhuje zvýšenie dennej sadzby paušálneho poplatku z doterajších 0,142 na 0,15 eura na osobu, čo ročne predstavuje nárast z 51,83 na 54,75 eura. Mesto očakáva, že na poplatkoch za odpad vyberie približne 416.500 eur, náklady v oblasti odpadového hospodárstva odhaduje na takmer 514.000 eur.
Vo zverejnených VZN radnica počíta aj so zvýšením dane za psa o tri eurá. Vzrásť má aj miestna daň za ubytovanie, a to z 0,35 eura za noc na 1,2 eura. O zmenách budú na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodovať poslanci.
Dane z nehnuteľností sa vo Fiľakove menili naposledy v roku 2024, ich zvýšenie radnica navrhuje po troch rokoch. Rozhodnutie vysvetľuje dlhodobým nárastom prevádzkových výdavkov spojených so zabezpečením samosprávnych funkcií a verejných služieb pre obyvateľov. „Ide najmä o rast cien energií, tovarov a služieb, inflačný vývoj, zákonný nárast mzdových nákladov a presun ďalších kompetencií na samosprávy bez zodpovedajúceho finančného krytia zo strany štátu,“ uviedlo mesto s tým, že výnos z dane z nehnuteľností patrí medzi kľúčové vlastné príjmy rozpočtov samospráv.
Fiľakovská radnica navrhuje zvýšenie sadzby za stavby na bývanie a drobné stavby o približne 13 percent na 0,3 eura za štvorcový meter. V prípade garáží ide o nárast o vyše 19 percent na jedno euro za štvorcový meter. Pri bytoch mesto navrhuje zvýšenie sadzby dane z 0,245 na 0,32 eura za štvorcový meter podlahovej plochy, čo predstavuje nárast o približne 30 percent.
„Na základe aktuálnej evidencie daňovníkov predstavuje očakávaný finančný prínos do príjmovej časti rozpočtu mesta spolu 19.900 eur, a to nárast z pôvodných 100.600 na 120.500 eur, teda o 19,78 percenta,“ uviedlo mesto v dôvodovej správe.
Samospráva navrhuje aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad, ktorý sa menil naposledy v roku 2025. Radnica krok vysvetľuje zákonnou povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku odpadov, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom roka 2027.
„Doteraz sa zmesový odpad vyviezol priamo na skládku, čo bola najlacnejšia forma likvidácie. Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy prináša obciam niekoľko nových nákladových položiek, čo samosprávam výrazne zvyšuje náklady na tonu odpadu,“ uviedlo mesto. Zvýšenie nákladov na nakladanie s tonou zmiešaného komunálneho odpadu radnica odhaduje na približne 37 eur, čo predstavuje približne 34,7 percenta. Celkovo má ísť o zvýšenie výdavkov o takmer 104.000 eur.
Fiľakovská samospráva v dôvodovej správe vysvetľuje, že napriek viacerým racionalizačným opatreniam doterajšia sadzba poplatkov za miestny komunálny odpad nebude pokrývať náklady na odpadové hospodárstvo. Radnica preto navrhuje zvýšenie dennej sadzby paušálneho poplatku z doterajších 0,142 na 0,15 eura na osobu, čo ročne predstavuje nárast z 51,83 na 54,75 eura. Mesto očakáva, že na poplatkoch za odpad vyberie približne 416.500 eur, náklady v oblasti odpadového hospodárstva odhaduje na takmer 514.000 eur.
Vo zverejnených VZN radnica počíta aj so zvýšením dane za psa o tri eurá. Vzrásť má aj miestna daň za ubytovanie, a to z 0,35 eura za noc na 1,2 eura. O zmenách budú na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodovať poslanci.