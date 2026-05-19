Fiľakovo: Noc múzeí na hrade priblíži tureckú kultúru
Autor TASR
Fiľakovo 19. mája (TASR) - Tohtoročná Noc múzeí a galérií vo Fiľakove bude venovaná najmä tureckej kultúre a dobytiu hradu Osmanmi. V Mestskom vlastivednom múzeu zas predstavia výstavu historických slovenských a československých platidiel. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove.
Sobotňajší (23. 5.) program Noci múzeí a galérií vo Fiľakove odštartuje o 18.00 h v galérii vlastivedného múzea vernisážou výstavy zapožičanej z Múzea mincí a medailí v Kremnici s názvom Slovenské a československé platidlá. Výstava predstaví vývoj menovej politiky od vzniku samostatného Československa až po rok 1989.
Program na samotnom Fiľakovskom hrade sa v sobotu začne o 19.00 h otvorením interaktívnej výstavy Fiľakovo v tieni Osmanskej ríše. „Návštevníkov prenesie do obdobia tureckých sultánov a čias fiľakovského sandžaku, do sveta orientálnej kultúry, vojenských konfliktov i každodenného života na hranici dvoch civilizácií,“ priblížilo múzeum.
Výstava návštevníkom prinesie i príbeh dobytia Fiľakovského hradu, účastníkom ho vyrozpráva priamo posledný kapitán hradu Štefan Koháry II. Na Fiľakovskom hrade budú v rámci podujatia pripravené aj sprievodné aktivity, a to napríklad písanie perzsko-arabským písmom či autentický turecký stan, program venovaný 500. výročiu bitky pri Moháči.
„Súčasťou večera budú aj tvorivé dielne, autentická turecká kaviareň, ukážka janičiarov, orientálne tance, koncert tureckej hudby aj obľúbená ohňová show,“ doplnili organizátori podujatia.
