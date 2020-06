Od júla otvoria brány Fiľakovský hrad a Mestské vlastivedné múzeum

Fiľakovo 25. júna (TASR) – Turisti budú môcť od 1. júla opäť navštíviť Fiľakovský hrad a Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove v okrese Lučenec. Informovala o tom riaditeľka Hradného múzea Fiľakovo Viktória Tittonová, pod ktoré patria obe zariadenia.



„Hrad bude otvorený v nezmenenej prevádzkovej dobe, a to do konca októbra každý deň v týždni od 10:00 do 18:00. Od 1. do 15. novembra budeme očakávať záujemcov medzi 8:00 a 16:00,“ uviedla Tittonová.



Novinkou tohto roka bude podľa nej archeochodník a remeselný dom slúžiaci na prezentáciu tradičných remesiel i organizovanie skupinových workshopov. „Informačné panely v nanovo zastrešenej okrúhlej bašte na dolnom nádvorí zase poskytnú zaujímavosti o hradoch, zámkoch a pozoruhodnostiach okolitého regiónu,“ povedala riaditeľka.



Ako ďalej spomenula, uvedené rozvojové zámery sa zrealizovali vďaka projektu Interreg s názvom Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu.



„Z tohto dotačného programu sa vybudovalo aj veľkokapacitné parkovisko v podhradí, ktorého súčasťou je informačný bod zariadený v poslednej zachovanej a zrenovovanej bašte niekdajšieho mestského opevnenia,“ priblížila Tittonová.



Novinkou sezóny je podľa jej slov aj výstava v miestnom františkánskom kláštore zameraná na históriu tejto budovy a rehole františkánov, ktorej prehliadka je možná v rámci hradnej vstupenky.