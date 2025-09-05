< sekcia Regióny
Fiľakovo odstupuje od nájomnej zmluvy so spoločnosťou Patak Motors
Fiľakovo 5. septembra (TASR) - Mesto Fiľakovo ukončuje nájomnú zmluvu so spoločnosťou Patak Motors Production, ktorá chcela v novovybudovanej priemyselnej hale vyrábať malé mestské autá s retro dizajnom. Primátor odstúpenie od zmluvy podpísal vo štvrtok (4. 9.), dôvodom je neplnenie záväzkov zo strany spoločnosti. Firma tvrdí, že v uplynulých týždňoch získala podporu štátu a situáciu plánuje riešiť.
O ukončení nájomnej zmluvy s Patak Motors rozhodlo Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove ešte koncom júla. Dôvodom bolo neplnenie záväzkov firmy voči samospráve. Spoločnosť mestu dlží takmer 100.000 eur, z toho väčšinu za nezaplatené nájomné a nedoplnený depozit. Časť dlhu tvorí aj pokuta za nesplnenie záväzku v podobe vytvorenia prvých 13 pracovných miest v zmluvne stanovenom termíne.
„Veľmi nás mrzí, že to takto dopadlo, ale musíme chrániť majetok mesta. Firme sme zaslali v minulosti viacero výziev na uhradenie dlžnej sumy, stretli sme sa s jej predstaviteľmi, ale k posunu nedošlo. Naše zastupiteľstvo dokonca vyhovelo žiadosti firmy o odklad rozviazania zmluvy do konca augusta, k žiadnemu uhradeniu dlžnej sumy alebo konkrétnym garanciám napriek tomu z ich strany nedošlo,“ skonštatoval primátor mesta Attila Agócs s tým, že firma sa musí z priemyselnej haly vybudovanej mestom vysťahovať do konca októbra.
Spoločnosť Patak Motors chcela v priemyselnej hale vo Fiľakove vyrábať malé mestské autá s retro dizajnom s názvom Rodster. Priestory má od mesta prenajaté od apríla 2024, výrobu však doposiaľ nespustila. Ako firma uviedla pre TASR v auguste, dôvodom je nesplnenie záväzkov pôvodného investora a tiež nedostatočná štátna podpora začínajúcich a inovatívnych projektov v automobilovom priemysle.
Výrobca retro automobilov už má vo Fiľakove nasťahované svoje technológie a v auguste tvrdil, že mu chýba posledná finančná injekcia na spustenie sériovej výroby. „Situáciu sme počas uplynulých týždňov aktívne riešili a podarilo sa nám získať podporu Ministerstva hospodárstva SR pri vytvorení 98 pracovných miest. Celú situáciu analyzujeme a budeme ju riešiť v súčinnosti s našimi partnermi,“ uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Andrej Hulala s tým, že bližšie informácie poskytnú v najbližších dňoch spolu s predstaviteľmi rezortu hospodárstva a investormi, ktorí do projektu vstupujú.
