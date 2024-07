Fiľakovo opravilo Malocintorínsku ulicu, obnoviť chce aj Železničnú

Fiľakovo 26. júla (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec počas júla komplexne zrekonštruovalo asfaltový povrch na Malocintorínskej ulici. Samospráva chce tiež obnoviť Železničnú ulicu, na práce sa pokúša získať dotáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Asfaltovanie ulíc vo Fiľakove vyplýva zo schváleného harmonogramu, v ktorom boli na tento rok určené rekonštrukcie Malocintorínskej a Železničnej ulice. V prvej etape preto mesto z vlastného rozpočtu investovalo vyše 61.000 eur do rekonštrukcie približne 250 metrov dlhej Malocintorínskej ulice. Pri prácach bolo potrebné vyrúbať aj sedem ihličnatých stromov.



"Prakticky už vrástli do cesty, pretože boli v minulosti vysadené príliš blízko obrubníka. Vytlačili a zničili základy cesty, ktoré sme preto museli opraviť a zmienené stromy vyrúbať za ďalších 1700 eur," uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.



Železničnú ulicu by chcela samospráva opraviť z externých zdrojov, komplexná rekonštrukcia by sa mala týkať viac ako pol kilometra dlhého úseku. "Predpokladaná suma nákladov je približne 93.000 eur, z ktorých 80.000 chceme získať z dotácie. Zapojili sme sa preto do výzvy Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo južného Novohradu," priblížil primátor s tým, že práce by sa mohli realizovať koncom tohto roka alebo začiatkom budúcoročnej jari.



Samospráva v rámci projektu nepočíta s obnovou priestoru priamo pred železničnou stanicou, na jeho rekonštrukciu pripravuje samostatný projekt. Oprava Železničnej ulice nezahŕňa ani práce na vedľajšej vetve ulice vedúcej k priemyselnej zóne. "Táto cesta je v majetku železníc, preto, hoci je v katastrofálnom stave, my ju v tejto fáze obnovovať nemôžeme. Budeme to musieť v budúcnosti riešiť priamo s vlastníkom cesty," vysvetlil Agócs.